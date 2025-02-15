Шольц решил объявить ЧС из-за Киева, чтобы тратить на Украину больше денег

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Шольц заявил о необходимости введения ЧС в Германии ради Украины
Шольц заявил о необходимости введения ЧС в Германии ради Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц предложил ввести в стране чрезвычайную ситуацию, чтобы временно увеличить финансирование военной помощи для Украины. Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности. По его мнению, продолжающийся российско-украинский конфликт является достаточным основанием для такого шага.

«Война в центре Европы — это чрезвычайная ситуация, что же еще <...> Я уверен, что именно это (введение ЧС) будет поддерживать большинство в Бундестаге после выборов», — подчеркнул Олаф Шольц, его слова приводят в немецком издании Bild.

Канцлер также отметил, что конституция ФРГ позволяет ввести режим ЧС, который, в свою очередь, позволит ослабить долговой тормоз (правило, который запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает, — прим. URA.RU). Согласно словам Шольца, долговой тормоз в текущей форме существенно ограничивает возможности Германии по увеличению объемов военной помощи Киеву и расходов на собственные вооруженные силы.

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Канцлер Германии Олаф Шольц предложил ввести в стране чрезвычайную ситуацию, чтобы временно увеличить финансирование военной помощи для Украины. Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности. По его мнению, продолжающийся российско-украинский конфликт является достаточным основанием для такого шага. «Война в центре Европы — это чрезвычайная ситуация, что же еще <...> Я уверен, что именно это (введение ЧС) будет поддерживать большинство в Бундестаге после выборов», — подчеркнул Олаф Шольц, его слова приводят в немецком издании Bild. Канцлер также отметил, что конституция ФРГ позволяет ввести режим ЧС, который, в свою очередь, позволит ослабить долговой тормоз (правило, который запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает, — прим. URA.RU). Согласно словам Шольца, долговой тормоз в текущей форме существенно ограничивает возможности Германии по увеличению объемов военной помощи Киеву и расходов на собственные вооруженные силы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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