Игорь Николаев начал судиться за использование строчки «Выпьем за любовь»

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Певец Игорь Николаев требует более миллиона за использование слов его песни «Выпьем за любовь»
Певец Игорь Николаев требует более миллиона за использование слов его песни «Выпьем за любовь» Фото:

Певец и композитор Игорь Николаев начал судебные разбирательства против продавцов, использующих без его согласия фразу «Выпьем за любовь». Музыкант требует компенсировать более миллиона рублей, поскольку данная фраза является зарегистрированным товарным знаком.

«Николаев начал борьбу за фразу „Выпьем за любовь“ — музыкант требует более миллиона рублей с продавцов, которые без спроса используют знаменитую строчку из его песни», — передает telegram-канал Shot. Там отметили, что продукция, на которую нанесена эта цитата, активно продается в интернете. Именно поэтому Николаев обратился в суд.

Певец также владеет правами не только на фразу «Выпьем за любовь», но и слова «Дельфин и русалка». Кроме того, артист запатентовал собственную фотографию.

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Певец и композитор Игорь Николаев начал судебные разбирательства против продавцов, использующих без его согласия фразу «Выпьем за любовь». Музыкант требует компенсировать более миллиона рублей, поскольку данная фраза является зарегистрированным товарным знаком. «Николаев начал борьбу за фразу „Выпьем за любовь“ — музыкант требует более миллиона рублей с продавцов, которые без спроса используют знаменитую строчку из его песни», — передает telegram-канал Shot. Там отметили, что продукция, на которую нанесена эта цитата, активно продается в интернете. Именно поэтому Николаев обратился в суд. Певец также владеет правами не только на фразу «Выпьем за любовь», но и слова «Дельфин и русалка». Кроме того, артист запатентовал собственную фотографию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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