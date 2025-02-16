Суд оштрафовал россиянина за расклейку листовок против СВО в центре Москвы

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В Москве оштрафовали мужчину за расклейку листовок против СВО
В Москве оштрафовали мужчину за расклейку листовок против СВО Фото:

Тверской суд Москвы оштрафовал россиянина Евгения Твердохлебова за расклейку листовок с критикой специальной военной операции у метро «Охотный ряд». Об этом говорится в материалах дела.

«Суд постановил Твердохлебова Евгения Леонидовича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа», — говорится в документе, который находится в распоряжении ТАСС. В статье говорится о публичных высказываниях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в контексте защиты национальных интересов России. Конкретный размер штрафа не указан, но в соответствии с этой статьей он может составлять от 30 до 50 тысяч рублей.

По данным суда, Твердохлебов, работающий промышленным альпинистом, был задержан при наклеивании листовки в подуличном переходе станции метро. Он сам изготовил листовки, где выразил негативное отношение к действиям Вооруженных сил РФ. Твердохлебов признал свою вину. Ранее он уже привлекался к ответственности за подобные действия.

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Тверской суд Москвы оштрафовал россиянина Евгения Твердохлебова за расклейку листовок с критикой специальной военной операции у метро «Охотный ряд». Об этом говорится в материалах дела. «Суд постановил Твердохлебова Евгения Леонидовича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа», — говорится в документе, который находится в распоряжении ТАСС. В статье говорится о публичных высказываниях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в контексте защиты национальных интересов России. Конкретный размер штрафа не указан, но в соответствии с этой статьей он может составлять от 30 до 50 тысяч рублей. По данным суда, Твердохлебов, работающий промышленным альпинистом, был задержан при наклеивании листовки в подуличном переходе станции метро. Он сам изготовил листовки, где выразил негативное отношение к действиям Вооруженных сил РФ. Твердохлебов признал свою вину. Ранее он уже привлекался к ответственности за подобные действия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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