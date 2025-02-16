Электричка сошла с рельсов в Подмосковье

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вагон электрички врезался в пассажирскую платформу
Вагон электрички врезался в пассажирскую платформу Фото:

Один из вагонов электрички Москва — Ожерелье сошел с рельсов на перегоне Белые столбы — Барыбино. В результате вагон столкнулся с пассажирской платформой, сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«В результате выхода за габарит пути электропоезд получил повреждения от столкновения с пассажирской платформой», — написали в telegram-канале Московской транспортной прокуратуры. Отмечается, что по факту ЧП начата проверка. 

Задержка поездов составила от 20 минут до почти двух часов. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются. Информация о пострадавших не уточняется.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Один из вагонов электрички Москва — Ожерелье сошел с рельсов на перегоне Белые столбы — Барыбино. В результате вагон столкнулся с пассажирской платформой, сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. «В результате выхода за габарит пути электропоезд получил повреждения от столкновения с пассажирской платформой», — написали в telegram-канале Московской транспортной прокуратуры. Отмечается, что по факту ЧП начата проверка.  Задержка поездов составила от 20 минут до почти двух часов. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются. Информация о пострадавших не уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...