Электричка сошла с рельсов в Подмосковье

Один из вагонов электрички Москва — Ожерелье сошел с рельсов на перегоне Белые столбы — Барыбино. В результате вагон столкнулся с пассажирской платформой, сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
«В результате выхода за габарит пути электропоезд получил повреждения от столкновения с пассажирской платформой», — написали в telegram-канале Московской транспортной прокуратуры. Отмечается, что по факту ЧП начата проверка.
Задержка поездов составила от 20 минут до почти двух часов. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются. Информация о пострадавших не уточняется.
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