Высокопоставленный советник на Украине выразил серьезные опасения по поводу требований Соединенных Штатов, которые касаются передачи прав на минеральные ресурсы страны. По его мнению, эти требования напоминают колониальный раздел Африки, сообщает американская газета Washington Post.
«Высокопоставленный украинский советник рассказал, что был ошеломлен масштабами того, что потребовала администрация [США]», — пишет WP. В дополнение к этому, советник сравнил ситуацию с тем, как в XVIII веке европейцы разделяли африканские колонии.
Один из высокопоставленных украинских чиновников выразил готовность страны обсудить любые варианты поддержания американской поддержки, даже если это потребует отправки в США большой партии украинских яиц. На Украине наблюдается избыток яиц, в то время как в Соединенных Штатах цены на них растут.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил заинтересованность Соединенных Штатов в доступе к украинским «редкоземельным» минералам. Он заявил, что Украина «по сути согласилась» предоставить Америке редкоземельные минералы на сумму полтриллиона долларов. «Редкоземельные элементы» представляют собой группу из 17 элементов, которые используются в производстве магнитов, необходимых для работы электромобилей, мобильных телефонов и передовых оборонных систем.
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