Почему до сих пор не состоялись переговоры Путина и Трампа: ответ Пескова

Подготовка к встрече президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, требует значительных усилий и времени, особенно в текущих сложных международных условиях. Именно поэтому переговоры еще не состоялись. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Если мы были в режиме такого регулярного диалога, в режиме нормальных взаимоотношений межгосударственных, то, наверное, это требовало бы меньшей подготовки, хотя в любом случае встреча двух президентов требует, конечно, особых усилий в плане ее подготовки», — сказал Песков в беседе с журналистом телеканала «Россия» Павлом Зарубиным. Видео разговора опубликовано в telegram-канале корреспондента.
Представитель Кремля подчеркнул, что составление повестки дня, предварительное обсуждение и обмен мнениями на рабочем уровне — все это часть сложного процесса подготовки к таким высокоранговым встречам. Песков отметил, что переговоры Путина и Трампа приобретают в настоящее время особое значение.
Президент США Дональд Трамп 12 февраля провел длинный телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным. Лидер Штатов отметил, что в ходе беседы обсуждались вопросы, связанные с Украиной, Ближним Востоком и рядом других актуальных тем. Также во время беседе главы двух стран договорились о личной встрече.
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