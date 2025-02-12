Переговоры по Украине, обмен заключенными: о чем Путин и Трамп разговаривали полтора часа

Путин и Трамп провели телефонный разговор
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Путин переговорил с Трампом
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Переговоры Путина и Трампа по остановке конфликта на Украине

Президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, провели телефонный разговор, который длился почти полтора часа, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. В ходе общения лидеры обсудили ряд важных вопросов, включая ближневосточное урегулирование, украинский кризис и двусторонние отношения между странами. Основные тезисы разговора Путина и Трампа — в материале URA.RU.

«Время работать вместе»

Трамп сообщил о «продуктивном разговоре» с Путиным. По словам американского президента, лидер России выразил поддержку его мнению о необходимости совместной работы.

Трамп поблагодарил Путина

Дональд Трамп выразил благодарность Владимиру Путину за освобождение американского гражданина Марка Фогеля и за уделенное внимание этому вопросу. Глава США также подчеркнул, что такие действия способствуют укреплению мирных отношений между странами.

Какие вопросы обсудили

В ходе переговоров были затронуты вопросы урегулирования ситуации на Ближнем Востоке и аспекты двусторонних отношений между РФ и США. В рамках обсуждения Путин и Трамп подняли тему экономического сотрудничества между двумя странами.

Также был обсужден вопрос об обмене граждан России и Штатов. От американской стороны поступили гарантии о выполнении ранее достигнутых договоренностей в этом направлении. Также Путин выразил готовность принять на территории Российской Федерации американских официальных лиц для обсуждения различных вопросов, включая ситуацию на Украине.

О ситуации на Украине

Владимир Путин подчеркнул важность решения корневых проблем украинского кризиса. В ходе обсуждения российский лидер согласился с мнением Трампа о том, что устойчивое урегулирование ситуации на Украине возможно только через переговорный процесс. Американский глава высказался о необходимости скорейшего прекращения военных действий в регионе.

Путин пригласил Трампа в Москву

Президент России предложил Дональду Трампу посетить Москву. Также во время телефонного разговора между двумя лидерами было достигнуто соглашение о проведении личной встречи. Президент США подтвердил, что в ходе беседы с Путиным они договорились о взаимных визитах.

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Президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, провели телефонный разговор, который длился почти полтора часа, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. В ходе общения лидеры обсудили ряд важных вопросов, включая ближневосточное урегулирование, украинский кризис и двусторонние отношения между странами. Основные тезисы разговора Путина и Трампа — в материале URA.RU. «Время работать вместе» Трамп сообщил о «продуктивном разговоре» с Путиным. По словам американского президента, лидер России выразил поддержку его мнению о необходимости совместной работы. Трамп поблагодарил Путина Дональд Трамп выразил благодарность Владимиру Путину за освобождение американского гражданина Марка Фогеля и за уделенное внимание этому вопросу. Глава США также подчеркнул, что такие действия способствуют укреплению мирных отношений между странами. Какие вопросы обсудили В ходе переговоров были затронуты вопросы урегулирования ситуации на Ближнем Востоке и аспекты двусторонних отношений между РФ и США. В рамках обсуждения Путин и Трамп подняли тему экономического сотрудничества между двумя странами. Также был обсужден вопрос об обмене граждан России и Штатов. От американской стороны поступили гарантии о выполнении ранее достигнутых договоренностей в этом направлении. Также Путин выразил готовность принять на территории Российской Федерации американских официальных лиц для обсуждения различных вопросов, включая ситуацию на Украине. О ситуации на Украине Владимир Путин подчеркнул важность решения корневых проблем украинского кризиса. В ходе обсуждения российский лидер согласился с мнением Трампа о том, что устойчивое урегулирование ситуации на Украине возможно только через переговорный процесс. Американский глава высказался о необходимости скорейшего прекращения военных действий в регионе. Путин пригласил Трампа в Москву Президент России предложил Дональду Трампу посетить Москву. Также во время телефонного разговора между двумя лидерами было достигнуто соглашение о проведении личной встречи. Президент США подтвердил, что в ходе беседы с Путиным они договорились о взаимных визитах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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