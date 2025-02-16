Песков раскрыл, как связаны санкции с переговорами по Украине

Песков: США могут снять санкции с чиновников из РФ из-за их визита по Украине
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Песков заявил о возможности визита российских чиновников в США после отмены санкции
Песков заявил о возможности визита российских чиновников в США после отмены санкции Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Соединенные Штаты Америки могут снять персональные санкции с российских чиновников в случае их визита для участия в переговорах по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Санкции, тем более в исполнении американцев, это такое дело — может быть быстрым, может быть долгим. Но при желании это все возможно [отменить]», — заявил Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, опубликованном в telegram-канале. Он отметил, что возможность отмены санкций существует, несмотря на то, что многие высокопоставленные российские должностные лица находятся под действием американских ограничений.

В этом контексте Песков напомнил о прошлых опытах с отменой санкций, в частности о поправке Джексона-Вэника (знаменитая поправка принята американскими законодателями в 1974 году, она вводила ограничения на торговлю с СССР), действие которой в отношении России было прекращено в 2012 году. Однако сразу после этого был принят новый пакет санкций, который по своей сути заменил предыдущие ограничения.

Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин провели телефонный разговор 12 февраля и обсудили условия прекращения огня на Украине. По итогам переговоров лидеры двух государств договорились о личной встрече на территории третьей страны, а также пригласили друг друга в гости.

Сегодня, 16 февраля, высокопоставленные чиновники администрации Трампа должны встретиться в Саудовской Аравии с российской и украинской делегациями для участия в мирных переговорах, передает RT. Однако, по словам главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, представителей со стороны Киева там не будет. 

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Соединенные Штаты Америки могут снять персональные санкции с российских чиновников в случае их визита для участия в переговорах по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Санкции, тем более в исполнении американцев, это такое дело — может быть быстрым, может быть долгим. Но при желании это все возможно [отменить]», — заявил Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, опубликованном в telegram-канале. Он отметил, что возможность отмены санкций существует, несмотря на то, что многие высокопоставленные российские должностные лица находятся под действием американских ограничений. В этом контексте Песков напомнил о прошлых опытах с отменой санкций, в частности о поправке Джексона-Вэника (знаменитая поправка принята американскими законодателями в 1974 году, она вводила ограничения на торговлю с СССР), действие которой в отношении России было прекращено в 2012 году. Однако сразу после этого был принят новый пакет санкций, который по своей сути заменил предыдущие ограничения. Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин провели телефонный разговор 12 февраля и обсудили условия прекращения огня на Украине. По итогам переговоров лидеры двух государств договорились о личной встрече на территории третьей страны, а также пригласили друг друга в гости. Сегодня, 16 февраля, высокопоставленные чиновники администрации Трампа должны встретиться в Саудовской Аравии с российской и украинской делегациями для участия в мирных переговорах, передает RT. Однако, по словам главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, представителей со стороны Киева там не будет. 
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