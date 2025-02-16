Пермяков стали чаще приглашать на работу за границу

В последнем году количество приглашений на работу за рубежом, полученных специалистами из Пермского края, значительно увеличилось. В 2024 году резюме пермяков получили 10,9 тысячи приглашений, что на 35% больше по сравнению с 2023 годом, рассказала директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.
«Среди топа стран, из которых в 2024 было отправлено больше всего приглашений на вакансии, наиболее сильно вырос интерес к специалистам из Пермского края в Китае. В 2023 году было зафиксировано 46 приглашений, в 2024 уже 412 приглашения», — отметила в беседе с РБК Пермь Сидлецкая.
Уточняется, что наибольшее количество предложений работы пермяки получали из Белоруссии, Казахстана и Турции. При этом интерес к пермским специалистам наблюдается в Узбекистане, ОАЭ и США.
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