16 февраля 2025
15 февраля 2025

Пермяков стали чаще приглашать на работу за границу

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки получили 10,9 тысячи приглашений на нероссийские вакансии
Пермяки получили 10,9 тысячи приглашений на нероссийские вакансии Фото:

В последнем году количество приглашений на работу за рубежом, полученных специалистами из Пермского края, значительно увеличилось. В 2024 году резюме пермяков получили 10,9 тысячи приглашений, что на 35% больше по сравнению с 2023 годом, рассказала директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.

«Среди топа стран, из которых в 2024 было отправлено больше всего приглашений на вакансии, наиболее сильно вырос интерес к специалистам из Пермского края в Китае. В 2023 году было зафиксировано 46 приглашений, в 2024 уже 412 приглашения», — отметила в беседе с РБК Пермь Сидлецкая.

Уточняется, что наибольшее количество предложений работы пермяки получали из Белоруссии, Казахстана и Турции. При этом интерес к пермским специалистам наблюдается в Узбекистане, ОАЭ и США.

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В последнем году количество приглашений на работу за рубежом, полученных специалистами из Пермского края, значительно увеличилось. В 2024 году резюме пермяков получили 10,9 тысячи приглашений, что на 35% больше по сравнению с 2023 годом, рассказала директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая. «Среди топа стран, из которых в 2024 было отправлено больше всего приглашений на вакансии, наиболее сильно вырос интерес к специалистам из Пермского края в Китае. В 2023 году было зафиксировано 46 приглашений, в 2024 уже 412 приглашения», — отметила в беседе с РБК Пермь Сидлецкая. Уточняется, что наибольшее количество предложений работы пермяки получали из Белоруссии, Казахстана и Турции. При этом интерес к пермским специалистам наблюдается в Узбекистане, ОАЭ и США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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