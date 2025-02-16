Ямалец, который вместе с девочкой шантажировал односельчанина, пойдет в суд

Перед судом предстанет житель Аксарки из Приуральского района ЯНАО, который вместе с несовершеннолетней девушкой вымогал у односельчанина 50 тысяч рублей. Об ходе расследования дела сообщили в окружном следкоме.
«В апреле 2023 года житель села Аксарка Приуральского района, узнав об аморальном поступке односельчанина, предложил несовершеннолетней знакомой совершить у мужчины вымогательство денежных средств, и впоследствии разделить похищенное пополам. Вступив между собой в преступный сговор, они потребовали у потерпевшего передать им 50 тысяч рублей под угрозой распространения компрометирующих его сведений», — сообщили в официальном telegram-канале СУ СК России по ЯНАО.
Выяснилось, что деньги мужчина перевел на карту девушки. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением следователи уже направили в суд.
Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО вымогали деньги с аморального односельчанина. Возбудили два уголовных дела: за вымогательство и вовлечение в преступление несовершеннолетнего, на тот момент было известно, что сообщники требовали только 30 тысяч.
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