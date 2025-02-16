16 февраля 2025
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14 февраля 2025

Ямалец, который вместе с девочкой шантажировал односельчанина, пойдет в суд

Житель Аксарки из Приуральского района ЯНАО вымогал деньги у односельчанина
© Служба новостей «URA.RU»
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Расследование дела о вымогательстве завершено
Расследование дела о вымогательстве завершено Фото:

Перед судом предстанет житель Аксарки из Приуральского района ЯНАО, который вместе с несовершеннолетней девушкой вымогал у односельчанина 50 тысяч рублей. Об ходе расследования дела сообщили в окружном следкоме.

«В апреле 2023 года житель села Аксарка Приуральского района, узнав об аморальном поступке односельчанина, предложил несовершеннолетней знакомой совершить у мужчины вымогательство денежных средств, и впоследствии разделить похищенное пополам. Вступив между собой в преступный сговор, они потребовали у потерпевшего передать им 50 тысяч рублей под угрозой распространения компрометирующих его сведений», — сообщили в официальном telegram-канале СУ СК России по ЯНАО.

Выяснилось, что деньги мужчина перевел на карту девушки. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением следователи уже направили в суд.

Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО вымогали деньги с аморального односельчанина. Возбудили два уголовных дела: за вымогательство и вовлечение в преступление несовершеннолетнего, на тот момент было известно, что сообщники требовали только 30 тысяч.

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Перед судом предстанет житель Аксарки из Приуральского района ЯНАО, который вместе с несовершеннолетней девушкой вымогал у односельчанина 50 тысяч рублей. Об ходе расследования дела сообщили в окружном следкоме. «В апреле 2023 года житель села Аксарка Приуральского района, узнав об аморальном поступке односельчанина, предложил несовершеннолетней знакомой совершить у мужчины вымогательство денежных средств, и впоследствии разделить похищенное пополам. Вступив между собой в преступный сговор, они потребовали у потерпевшего передать им 50 тысяч рублей под угрозой распространения компрометирующих его сведений», — сообщили в официальном telegram-канале СУ СК России по ЯНАО. Выяснилось, что деньги мужчина перевел на карту девушки. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением следователи уже направили в суд. Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО вымогали деньги с аморального односельчанина. Возбудили два уголовных дела: за вымогательство и вовлечение в преступление несовершеннолетнего, на тот момент было известно, что сообщники требовали только 30 тысяч.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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