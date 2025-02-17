Замминистра цифрового развития Ростовской области задержали

По делу о превышении должностных полномочий в Ростовской области задержан замминистра цифрового развития, информационных технологий связей региона. Об этом сообщили в УФСБ по области.
«Замминистра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области задержан», — заявили в ФСБ для ТАСС. Отмечается, что он задержан по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Сегодня в регионе задержали замгубернатора Константина Рачаловского. Он так же проходит по делу о превышении должностных полномочий. URA.RU в своем материале рассказало, что известно о чиновнике и деле, в котором он замешан.
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