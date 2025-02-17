Замминистра цифрового развития Ростовской области задержали

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В правительстве Ростовской области задержали еще одного чиновника
В правительстве Ростовской области задержали еще одного чиновника Фото:

По делу о превышении должностных полномочий в Ростовской области задержан замминистра цифрового развития, информационных технологий связей региона. Об этом сообщили в УФСБ по области. 

«Замминистра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области задержан», — заявили в ФСБ для ТАСС. Отмечается, что он задержан по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. 

Сегодня в регионе задержали замгубернатора Константина Рачаловского. Он так же проходит по делу о превышении должностных полномочий. URA.RU в своем материале рассказало, что известно о чиновнике и деле, в котором он замешан. 

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По делу о превышении должностных полномочий в Ростовской области задержан замминистра цифрового развития, информационных технологий связей региона. Об этом сообщили в УФСБ по области.  «Замминистра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области задержан», — заявили в ФСБ для ТАСС. Отмечается, что он задержан по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.  Сегодня в регионе задержали замгубернатора Константина Рачаловского. Он так же проходит по делу о превышении должностных полномочий. URA.RU в своем материале рассказало, что известно о чиновнике и деле, в котором он замешан. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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