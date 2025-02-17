Стало известно, почему задержали замгубернатора Ростовской области

Задержание замгубернатора Ростовской области Константина Рачаловского произошло из-за превышения им должностных полномочий. Об этом сообщили в УФСБ по региону. Отмечается, что ущерб по его делу составляет почти 156 млн рублей.
«Дело о превышении полномочий возбуждено на замгубернатора — министра сельского хозяйства Ростовской области», — заявили представители ФСБ. Информацию передает ТАСС.
О задержании политика стало известно 17 февраля. На данный момент в правительстве проходят обыски.
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