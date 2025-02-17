Стало известно, почему задержали замгубернатора Ростовской области

ФСБ: замгубернатора Ростовской области задержали из-за превышения полномочий
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Ущерб по делу задержанного Константина Рачаловского составил порядка 156 млн рублей
Ущерб по делу задержанного Константина Рачаловского составил порядка 156 млн рублей Фото:

Задержание замгубернатора Ростовской области Константина Рачаловского произошло из-за превышения им должностных полномочий. Об этом сообщили в УФСБ по региону. Отмечается, что ущерб по его делу составляет почти 156 млн рублей. 

«Дело о превышении полномочий возбуждено на замгубернатора — министра сельского хозяйства Ростовской области», — заявили представители ФСБ. Информацию передает ТАСС.

О задержании политика стало известно 17 февраля. На данный момент в правительстве проходят обыски. 

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Задержание замгубернатора Ростовской области Константина Рачаловского произошло из-за превышения им должностных полномочий. Об этом сообщили в УФСБ по региону. Отмечается, что ущерб по его делу составляет почти 156 млн рублей.  «Дело о превышении полномочий возбуждено на замгубернатора — министра сельского хозяйства Ростовской области», — заявили представители ФСБ. Информацию передает ТАСС. О задержании политика стало известно 17 февраля. На данный момент в правительстве проходят обыски. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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