«Сердце черствеет»: Валя Карнавал пожаловалась на проблемы в личной жизни

Певица Валя Карнавал после выступления на концерте в честь Дня влюбленных в Кремле посетовала журналистам, что не может наладить свою личную жизнь. В интервью корреспонденту URA.RU она призналась, что уже на протяжении двух лет ее сердце свободно.
«Иногда я задумываюсь о том, что как это все-таки круто, когда у тебя есть любимый человечек, которого ты любишь за то, что просто существует рядом с тобой! — заявила Валя в Кремле во время общения с журналистами. — Мое сердце потихоньку начинает черстветь. Я уже сомневаюсь».
При этом Валя осознает, почему никак не может наладить личную жизнь. Певица признается: к потенциальному избраннику она предъявляет немало требований, которые может выполнить далеко не каждый молодой человек. «Путь к моему сердцу очень тернистый», — продолжила откровенничать певица.
Артистка пояснила, что с юности серьезно относилась к отношениям с парнями. Когда будущая звезда училась в школе, одноклассник стал оказывать ей знаки внимания. Певица не скрывает: ей это льстило.
«Это было в 7-8 классе, — пустилась в воспоминания артистка. — Появился мальчик, который стал оказывать мне знаки внимания. Например, на большой перемене подходит и спрашивает: „А ты кушала сегодня уже? Пойдем вместе“.
Спустя время молодой человек предложил Вале встречаться. Ответ Карнавал сразу не дала: попросила несколько дней на раздумья. После чего вынесла свой вердикт: вступать в отношения она не готова.
«Я ему сказала: „Не для тебя“, — откровенничает артистка. — На самом деле я просто испугалась. Тогда для меня было это в новинку и в диковинку. Хотя я потом долго вспоминала об этом мальчике».
Напомним, что в свое время Вале приписывали роман с Егором Шипом. В феврале 2022 года ей делал предложение руки и сердца блогер и спортсмен Саша Стоун. Валя ответила согласием и даже начала подготовку к свадьбе. Впрочем, торжества так и не случилось. Через год в тусовке стали курсировать слухи о расставании пары. С тех пор молодых людей рядом с Валей замечено не было.
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