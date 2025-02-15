«Я красивая и богатая»: Бузова сбежала из Кремля ради свидания

Певица Ольга Бузова сбежала на свидание в День Святого Валентина. Выступив на большом концерте Муз-ТВ в Кремле, посвященном Дню всех влюбленных, она рассказала корреспонденту URA.RU о своей личной жизни и поделилась воспоминаниями о первой любви.
«Мне в школе нравился один мальчик Леша, я отправляла ему „валентинки“, — призналась артистка. — Потом он узнал, что он мне нравится. Я Леше нравилась тоже. Он стал моим молодым человеком в школе.
Бузова в очередной раз подтвердила, что на данный момент ее сердце свободно. Впрочем, Ольга верит, что в ближайшее время все изменится.
"Я не состою в отношениях. Но я верю, что моя любовь где-то меня ждет, - заявила Ольга и стала перечислять свои качества: - Я – красивая, спортивная, богатая, перспективная, интересная, смешная, добрая, нежная, ласковая… Пока я оставляю себе право верить в любовь!"
При этом звезда призналась, что мужчины активно оказывают ей знаки внимания. В День Святого Валентина один из поклонников устроил ей сюрприз.
«Я просыпаюсь сегодня в 9.30, а под дверью стоят два шикарных букета, — делится Ольга. — У меня сразу поднялось настроение. Вне зависимости от отношений: есть они или нет, если мальчику нравится девочка, то он должен ей дарить цветы. Я говорю понятным сейчас языком, потому что простые вещи нужно озвучивать, чтобы мужчины не забывали».
На вопрос журналистов, знает ли Ольга, кто ее так порадовал, она ответила утвердительно, но имя поклонника назвать отказалась.
«Ну, конечно. Дело в том, что адрес, где я живу, знает очень ограниченное количество людей — только самые близкие. И, если мне прислали цветы по адресу, значит, я этого человека очень хорошо знаю».
К слову, после своего выступления задерживаться в Кремле Бузова не стала. Собрав вещи, Ольга ускоренным шагом направилась к выходу, по пути сообщив, что один из поклонников решил устроить ей романтический вечер.
«Дело в том, что я прямо сейчас бегу на свидание! — эмоционально выпалила певица. — Ходите на свидания — это важно. Дарите девушкам цветы, уважайте мужчин и любите! Ведь этим миром правит любовь! Я бы с вами подольше осталась, но не могу. Реально я бегу на свидание!»
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