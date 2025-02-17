Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор Сергею Алексееву, который жестоко убил и изнасиловал свою сожительницу. Ему дали 17 лет колонии строгого режима. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
«Своими действиями Алексеев причинил особые мучения, физические страдания, а также травмы, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью и состоящие в причинной связи со смертью женщины. <...> Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет в исправительной колонии строгого режима», — пишет Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в официальном telegram-канале.
Преступление произошло в ночь с 12 на 13 мая 2024 года в квартире на улице Солдата Корзуна. Сергей Алексеев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес сожительнице более 180 ударов с использованием деревянной инвалидной трости. Также он оставил жертве ожоги, поместил ей в рот форму для льда, после чего совершил акты насилия, используя трость и пластиковую трубку. Преступление характеризовалось особой жестокостью и причинением тяжких телесных повреждений, что в итоге привело к смерти женщины.
Алексеев полностью признал свою вину в совершенных действиях. Процесс проходил в закрытом режиме. Суд назначил петербуржцу наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В рамках судебного процесса также был рассмотрен гражданский иск от дочери убитой, который был удовлетворен. Суд постановил выплатить ей компенсацию морального вреда в размере 1 000 000 рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.