16 февраля 2025

Житель ХМАО выиграл больше 4 миллионов рублей в лотерею

Житель ХМАО стал миллионером, купив лотерейный билет за 15 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО появился еще один «лотерейный» миллионер
В ХМАО появился еще один «лотерейный» миллионер Фото:

Югорчанин стал миллионером благодаря участию в лотерее. Удачу принес лотерейный билет стоимостью 15 рублей.

«15 февраля 2025 года в 3145-м тираже государственной лотереи „Остатки сладки“ был разыгран суперприз — 4 239 600 рублей. Победителем стал житель Ханты-Мансийского автономного округа — Югра», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Столото».

На данный момент известно, что счастливчик купил билет за 15 рублей в мобильной версии сайта «Столото». Кто этот человек и из какого города, пока не раскрывается — редакция отправила запрос в «Столото», ответ ожидается.

Ране агентство сообщало, что с января 2020 года по декабрь 2024 года в ХМАО появилось 92 лотерейных миллионера. Из них 88 счастливчиков, выигравших в «Столото» призы от 1 млн рублей.

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Югорчанин стал миллионером благодаря участию в лотерее. Удачу принес лотерейный билет стоимостью 15 рублей. «15 февраля 2025 года в 3145-м тираже государственной лотереи „Остатки сладки“ был разыгран суперприз — 4 239 600 рублей. Победителем стал житель Ханты-Мансийского автономного округа — Югра», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Столото». На данный момент известно, что счастливчик купил билет за 15 рублей в мобильной версии сайта «Столото». Кто этот человек и из какого города, пока не раскрывается — редакция отправила запрос в «Столото», ответ ожидается. Ране агентство сообщало, что с января 2020 года по декабрь 2024 года в ХМАО появилось 92 лотерейных миллионера. Из них 88 счастливчиков, выигравших в «Столото» призы от 1 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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