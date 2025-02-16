Житель ХМАО выиграл больше 4 миллионов рублей в лотерею

Югорчанин стал миллионером благодаря участию в лотерее. Удачу принес лотерейный билет стоимостью 15 рублей.
«15 февраля 2025 года в 3145-м тираже государственной лотереи „Остатки сладки“ был разыгран суперприз — 4 239 600 рублей. Победителем стал житель Ханты-Мансийского автономного округа — Югра», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Столото».
На данный момент известно, что счастливчик купил билет за 15 рублей в мобильной версии сайта «Столото». Кто этот человек и из какого города, пока не раскрывается — редакция отправила запрос в «Столото», ответ ожидается.
Ране агентство сообщало, что с января 2020 года по декабрь 2024 года в ХМАО появилось 92 лотерейных миллионера. Из них 88 счастливчиков, выигравших в «Столото» призы от 1 млн рублей.
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