«Столото» ищет в ХМАО победителей лотерей, не забравших свои миллионы рублей

Организаторы лотереи больше года ищут югорчанина, выигравшего 1,5 миллиона рублей в канун Нового года. До сих пор не объявили еще три счастливчика из ХМАО, каждому из которых удача улыбнулась на миллион рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото».
«С января 2020 года по декабрь 2024 года в ХМАО появилось 92 лотерейных миллионера. Из них 88 счастливчиков, выигравших в „Столото“ призы от 1 млн рублей, лично приехали в лотерейный центр в Москве, либо направили необходимый пакет документов почтовой службой для оформления выигрышей», — следует из сообщения.
Поиски одного из лотерейных миллионеров, не забравших свои деньги, затянулись более чем на два года. Он купил билет еще в 2022 году. Остальных трех человек «Столото» ищет минимум год. «Общий срок обращения для получения выигрышей через лотерейный центр — порядка 3,5 лет с даты проведения тиража. По истечении этого срока невостребованные выигрыши перечисляются в бюджет государства. У победителей еще есть время», — добавили в пресс-службе.
Ранее URA.RU рассказывало о другом жителе ХМАО, который также выиграл миллион рублей в «Национальной лотереи», но еще не объявился. Организаторы признались, что иногда игроки забывают проверить результаты розыгрышей.
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