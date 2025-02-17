Для многодетных семей в России предложили ввести больше налоговых льгот

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Предлагается сосредоточить господдержку на семьях, ожидающих четвертого и следующих детей, поскольку их нужды увеличиваются, заявил Сайфуллин
Предлагается сосредоточить господдержку на семьях, ожидающих четвертого и следующих детей, поскольку их нужды увеличиваются, заявил Сайфуллин Фото:

В России предложили расширить налоговые льготы для многодетных семей, включая механизм семейного налогообложения с большими льготами в зависимости от числа детей. С такой инициативой на Неделе российского бизнеса (НРБ) выступил замдиректора направления «Социальные проекты» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Григорий Сайфуллин.

«Переходя к решениям, мы предлагаем, в целом, с позиции государственных решений, систематизировать на прогрессивный характер поддержки совокупно не только социальные меры, разного рода пособия, но и налоговые условия должны увеличиваться исходя из позиции благоприятствования для семьи. Чем больше детей, тем больше такая поддержка», — передает слова Сайфуллина ТАСС. 

В современном обществе родители в возрасте 30-39 лет, у которых есть дети, сталкиваются с материальными барьерами, что препятствует увеличению числа детей. Сайфуллин предлагает перенести акцент государственной поддержки на семьи, ожидающие четвертого и последующих детей, так как их нужды возрастают. Необходимо рассмотреть налоговые инициативы, учитывающие количество детей, доработать прогрессивное налогообложение для совместного учета доходов супругов и изменить порядок имущественного налогового вычета, чтобы семьи могли делить его между собой, особенно если один из родителей не работает из-за ухода за ребенком, заключил Сайфуллин.

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В России предложили расширить налоговые льготы для многодетных семей, включая механизм семейного налогообложения с большими льготами в зависимости от числа детей. С такой инициативой на Неделе российского бизнеса (НРБ) выступил замдиректора направления «Социальные проекты» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Григорий Сайфуллин. «Переходя к решениям, мы предлагаем, в целом, с позиции государственных решений, систематизировать на прогрессивный характер поддержки совокупно не только социальные меры, разного рода пособия, но и налоговые условия должны увеличиваться исходя из позиции благоприятствования для семьи. Чем больше детей, тем больше такая поддержка», — передает слова Сайфуллина ТАСС.  В современном обществе родители в возрасте 30-39 лет, у которых есть дети, сталкиваются с материальными барьерами, что препятствует увеличению числа детей. Сайфуллин предлагает перенести акцент государственной поддержки на семьи, ожидающие четвертого и последующих детей, так как их нужды возрастают. Необходимо рассмотреть налоговые инициативы, учитывающие количество детей, доработать прогрессивное налогообложение для совместного учета доходов супругов и изменить порядок имущественного налогового вычета, чтобы семьи могли делить его между собой, особенно если один из родителей не работает из-за ухода за ребенком, заключил Сайфуллин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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