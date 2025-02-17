Генерал-майора Росгвардии Рябых арестовали по делу о взятке в 15 млн рублей

Генерал-майора Росгвардии и бывшего главу одного из департаментов ведомства Константина Рябых арестовали по делу о взятке в размере 15 миллионов рублей. Об этом рассказали в правоохранительных органах.
«В отношении Рябых в настоящий момент избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — передает сообщение правоохранителей ТАСС. Там добавили, что генерал-майор был уволен с занимаемой должности. Рябых подозревается по статье 290 УК РФ за получение взятки в особенно крупном размере.
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