Генерал-майора Росгвардии Рябых арестовали по делу о взятке в 15 млн рублей

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Суд в Москве арестовал генерал-майора Росгвардии
Суд в Москве арестовал генерал-майора Росгвардии Фото:

Генерал-майора Росгвардии и бывшего главу одного из департаментов ведомства Константина Рябых арестовали по делу о взятке в размере 15 миллионов рублей. Об этом рассказали в правоохранительных органах.

«В отношении Рябых в настоящий момент избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — передает сообщение правоохранителей ТАСС. Там добавили, что генерал-майор был уволен с занимаемой должности. Рябых подозревается по статье 290 УК РФ за получение взятки в особенно крупном размере.

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Генерал-майора Росгвардии и бывшего главу одного из департаментов ведомства Константина Рябых арестовали по делу о взятке в размере 15 миллионов рублей. Об этом рассказали в правоохранительных органах. «В отношении Рябых в настоящий момент избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — передает сообщение правоохранителей ТАСС. Там добавили, что генерал-майор был уволен с занимаемой должности. Рябых подозревается по статье 290 УК РФ за получение взятки в особенно крупном размере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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