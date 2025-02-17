17 февраля 2025

Вспыхнувшее кресло унесло жизнь мужчины в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные ликвидировали возгорание, площадь которого составила один квадратный метр (архивное фото)
Пожарные ликвидировали возгорание, площадь которого составила один квадратный метр (архивное фото) Фото:

В Челябинске на пожаре погиб мужчин. При этом площадь возгорания была незначительной — горело кресло. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении МЧС России по региону.

«На десятом этаже жилого дома по улице Чичерина вспыхнул пожар. Горели кресло и вещи на площади в один квадратный метр. Погиб мужчина 1960 года рождения», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале управления.

Мужчину из задымленной квартиры спасли соседи. Прибывшие на место медики пытались вернуть его к жизни, но безуспешно. По предварительным данным, причиной возгорания стала непотушенная сигарета.

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В Челябинске на пожаре погиб мужчин. При этом площадь возгорания была незначительной — горело кресло. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении МЧС России по региону. «На десятом этаже жилого дома по улице Чичерина вспыхнул пожар. Горели кресло и вещи на площади в один квадратный метр. Погиб мужчина 1960 года рождения», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале управления. Мужчину из задымленной квартиры спасли соседи. Прибывшие на место медики пытались вернуть его к жизни, но безуспешно. По предварительным данным, причиной возгорания стала непотушенная сигарета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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