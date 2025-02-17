Вспыхнувшее кресло унесло жизнь мужчины в Челябинске

В Челябинске на пожаре погиб мужчин. При этом площадь возгорания была незначительной — горело кресло. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении МЧС России по региону.
«На десятом этаже жилого дома по улице Чичерина вспыхнул пожар. Горели кресло и вещи на площади в один квадратный метр. Погиб мужчина 1960 года рождения», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале управления.
Мужчину из задымленной квартиры спасли соседи. Прибывшие на место медики пытались вернуть его к жизни, но безуспешно. По предварительным данным, причиной возгорания стала непотушенная сигарета.
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