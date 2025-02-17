17 февраля 2025

Власти Сургута планируют ввести новый налог

В Сургуте с 2026 года планируют ввести туристический налог
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти Сургута обсуждают с бизнесом введение туристического налога
Власти Сургута обсуждают с бизнесом введение туристического налога Фото:

В Сургуте (ХМАО) с 2026 года возможно введение туристического налога. Этот вопрос сейчас активно обсуждают власти города. Предпринимателей также попросили подключиться к процессу.

«Одним из ключевых вопросов стал возможный ввод туристического налога в Сургутском районе с 2026 года. Сургутский район один из первых обозначил эту тему. Сейчас она находится в стадии обсуждения. Потому введение налога, а также его размеры во многом зависят от мнения бизнеса», — сообщили в telegram-канале торгово-промышленной палаты города.

Предпринимателей просят внести предложения по ставке налога, льготам для бизнеса и поделиться мнением по введению налога в целом. Все предложения принимаются в срок до 1 марта 2025 года.

С 1 января 2025 года региональные власти России получат право вводить туристический налог, который будет взиматься с выручки гостиничной деятельности. Основная его цель — поддержка и развитие туристической инфраструктуры и пространств регионов.

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В Сургуте (ХМАО) с 2026 года возможно введение туристического налога. Этот вопрос сейчас активно обсуждают власти города. Предпринимателей также попросили подключиться к процессу. «Одним из ключевых вопросов стал возможный ввод туристического налога в Сургутском районе с 2026 года. Сургутский район один из первых обозначил эту тему. Сейчас она находится в стадии обсуждения. Потому введение налога, а также его размеры во многом зависят от мнения бизнеса», — сообщили в telegram-канале торгово-промышленной палаты города. Предпринимателей просят внести предложения по ставке налога, льготам для бизнеса и поделиться мнением по введению налога в целом. Все предложения принимаются в срок до 1 марта 2025 года. С 1 января 2025 года региональные власти России получат право вводить туристический налог, который будет взиматься с выручки гостиничной деятельности. Основная его цель — поддержка и развитие туристической инфраструктуры и пространств регионов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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