Власти Сургута планируют ввести новый налог

В Сургуте (ХМАО) с 2026 года возможно введение туристического налога. Этот вопрос сейчас активно обсуждают власти города. Предпринимателей также попросили подключиться к процессу.
«Одним из ключевых вопросов стал возможный ввод туристического налога в Сургутском районе с 2026 года. Сургутский район один из первых обозначил эту тему. Сейчас она находится в стадии обсуждения. Потому введение налога, а также его размеры во многом зависят от мнения бизнеса», — сообщили в telegram-канале торгово-промышленной палаты города.
Предпринимателей просят внести предложения по ставке налога, льготам для бизнеса и поделиться мнением по введению налога в целом. Все предложения принимаются в срок до 1 марта 2025 года.
С 1 января 2025 года региональные власти России получат право вводить туристический налог, который будет взиматься с выручки гостиничной деятельности. Основная его цель — поддержка и развитие туристической инфраструктуры и пространств регионов.
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