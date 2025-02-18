В России выпустили компьютерную игру по мотивам СВО, в разработке которой участвовали бойцы ВС РФ

В России вышла тестовая версия первой в мире компьютерной игры по СВО
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В России выпустили бета-версию компьютерной игры по мотивам СВО
В России выпустили бета-версию компьютерной игры по мотивам СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На российской платформе VK Play запущена бета-версия компьютерной игры в жанре стратегии «Отряд 22: ZOV», посвященной событиям в Донбассе и специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил продюсер игры Александр Толкач. 

«Вышла бета-версия первой в мире компьютерной игры о событиях в Донбассе и СВО „Отряд 22: ZOV“. Ее консультантами стали участники боевых действий: от ветеранов до действующих военнослужащих», — сообщил Толкач в разговоре с журналистами РИА Новости.

Игра разработана в жанре стратегии реального времени с возможностью ставить игру на паузу для стратегического планирования действий. В «Отряде 22: ZOV» представлены несколько кампаний, включая «Донбасскую весну» и «штурм Мариуполя». Причем прообразами персонажей в игре стали реальные участники СВО. Среди таких, например, бойцы с позывными «Гудвин», «Бурый», «Рокот», а также «Тунгус», который самостоятельно вышел на команду разработчиков.

Участники специальной военной операции уже поиграли в тестовую версию игры. Один из первых, кто оценил игру, стал «Тунгус», проходивший миссии в игре, находясь в госпитале. Толкач указал, что делать выводы о успехе игры пока преждевременно, однако она уже привлекла тысячи участников. Сейчас проходит разработка обучающих миссий в игре. В будущем разработчики планируют усовершенствовать 3D-графику, а также адаптировать игру под мобильные устройства. 

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На российской платформе VK Play запущена бета-версия компьютерной игры в жанре стратегии «Отряд 22: ZOV», посвященной событиям в Донбассе и специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил продюсер игры Александр Толкач.  «Вышла бета-версия первой в мире компьютерной игры о событиях в Донбассе и СВО „Отряд 22: ZOV“. Ее консультантами стали участники боевых действий: от ветеранов до действующих военнослужащих», — сообщил Толкач в разговоре с журналистами РИА Новости. Игра разработана в жанре стратегии реального времени с возможностью ставить игру на паузу для стратегического планирования действий. В «Отряде 22: ZOV» представлены несколько кампаний, включая «Донбасскую весну» и «штурм Мариуполя». Причем прообразами персонажей в игре стали реальные участники СВО. Среди таких, например, бойцы с позывными «Гудвин», «Бурый», «Рокот», а также «Тунгус», который самостоятельно вышел на команду разработчиков. Участники специальной военной операции уже поиграли в тестовую версию игры. Один из первых, кто оценил игру, стал «Тунгус», проходивший миссии в игре, находясь в госпитале. Толкач указал, что делать выводы о успехе игры пока преждевременно, однако она уже привлекла тысячи участников. Сейчас проходит разработка обучающих миссий в игре. В будущем разработчики планируют усовершенствовать 3D-графику, а также адаптировать игру под мобильные устройства. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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