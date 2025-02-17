Курганский телеоператор Менщиков погиб в зоне СВО

В Кургане простятся с известным телевизионным оператором Александром Менщиковым. Он погиб в зоне СВО. Информация появилась в социальных сетях друзей Менщикова.
«Сани с нами больше нет. Как оказалось, почти год», — сообщил в соцсети «ВКонтакте» его друг детства Кирилл Пермяков. В военкомате URA.RU данную информацию подтвердили.
Менщиков работал на протяжении нескольких лет видеооператором в местных телекомпаниях. Он ушел в зону боевых действий по контракту с Минобороны, числился стрелком. Весной прошлого года он пропал без вести. В военкомате сообщили, что Александр погиб в апреле 2024 года. О дате и месте прощания с ним пока данных нет.
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