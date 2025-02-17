17 февраля 2025

Курганский телеоператор Менщиков погиб в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оператор Александр Менщиков погиб в зоне СВО
Оператор Александр Менщиков погиб в зоне СВО Фото:

В Кургане простятся с известным телевизионным оператором Александром Менщиковым. Он погиб в зоне СВО. Информация появилась в социальных сетях друзей Менщикова.

«Сани с нами больше нет. Как оказалось, почти год», — сообщил в соцсети «ВКонтакте» его друг детства Кирилл Пермяков. В военкомате URA.RU данную информацию подтвердили.

Менщиков работал на протяжении нескольких лет видеооператором в местных телекомпаниях. Он ушел в зону боевых действий по контракту с Минобороны, числился стрелком. Весной прошлого года он пропал без вести. В военкомате сообщили, что Александр погиб в апреле 2024 года. О дате и месте прощания с ним пока данных нет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане простятся с известным телевизионным оператором Александром Менщиковым. Он погиб в зоне СВО. Информация появилась в социальных сетях друзей Менщикова. «Сани с нами больше нет. Как оказалось, почти год», — сообщил в соцсети «ВКонтакте» его друг детства Кирилл Пермяков. В военкомате URA.RU данную информацию подтвердили. Менщиков работал на протяжении нескольких лет видеооператором в местных телекомпаниях. Он ушел в зону боевых действий по контракту с Минобороны, числился стрелком. Весной прошлого года он пропал без вести. В военкомате сообщили, что Александр погиб в апреле 2024 года. О дате и месте прощания с ним пока данных нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...