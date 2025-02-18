В Екатеринбурге откроется доставка еды, блюда для нее повара готовят у себя дома, при этом цены на некоторые блюда там ниже, чем в популярных ресторанах города. Информация об этом появилась в официальном сообществе сервиса, URA.RU изучило ассортимент и цены на блюда.
«Мы начали подготовку по запуску сервиса в Екатеринбурге. В связи с этим мы ищем фанатов своего дела, которые любят готовить», — говорится в посте на стене официального сообщества. На сайте заявляется, что у домашних поваров перед работой проверяют медкнижки, фотографируют кухню, обучают работников правилам пищевой безопасности.
Покупателям доступны торты за 1400 рублей, салаты за 490 рублей, блинчики, сладости, супы, вторые блюда. Например, один литр куриного супа там продают за 590 рублей, тогда как в «Яндекс Лавке» это же блюдо стоит 160 рублей за 270 граммов. А пицца пепперони обойдется в 700 рублей за 700 граммов, в доставке Italian Pizza эта же пицца стоит от 649 рублей за 500 граммов. Цены продавцы могут устанавливать самостоятельно. Стоимость доставки начинается от 250 рублей, а заказ нужно оформлять минимум за три часа.
Кроме блюд домашней кухни, к заказу доступны и необычные продукты, например, мука абрикосовой косточки стоимостью 150 рублей за 250 граммов или сыродавленное фундучное масло за 1080 рублей.
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