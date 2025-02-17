Певица из Екатеринбурга раскрыла, что помешало ей попасть на «Евровидение»

Джазовая певица Флора Бичахчян из Екатеринбурга призналась, что в отборочном туре «Евровидения» ее выступление стало неидеальным из-за больного горла. Девушка не смогла показать всю мощь своего голоса, поэтому заняла восьмое место. Теперь она не сможет представлять Армению на песенном конкурсе.
«Мы не победили, но! Мы проделали огромную работу с моей командой в очень-очень короткие сроки не в самых комфортных условиях для нас, тем не менее мы сделали лучшее из возможного. Вчера я пела с очень больным и воспаленным горлом, из-за чего не все удалось, что хотелось. Должна сказать, что это стало настоящим челленджем для меня. Но есть как есть. Опыт. Я искренне люблю и горжусь этой песней, она ценна для меня и для моей души», — рассказала Флора у себя в соцсетях.
В отборочном туре она представила песню Prayer. Бичахчян планирует выпустить ее в ближайшее время на русском и армянском языках. Также певица поблагодарила поклонников и подписчиков за поддержку и подвела итоги: «Любое поражение становится огромной внутренней победой и прорывом при правильной и честной рефлексии, которой я занимаюсь весь сегодняшний день».
Флора Бичахчян стала одной из 12 участников, которые боролись за право выступать от Армении на «Евровидении». По результатам голосования певица заняла восьмое место с 75 баллами, а победитель PARG (Паргев Варданян) набрал 214 баллов. Он поедет на полуфинал в Базеле (Швейцария) в мае.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!