16 февраля 2025

Певице из Екатеринбурга не дали представлять Армению на «Евровидении». Видео

Флора Бичахчян из Екатеринбурга не будет представлять Армению на «Евровидении»
© Служба новостей «URA.RU»
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Трехлетие интеллектуального клуба Salon100. Екатеринбург, бичахчян флора
Флора Бичахчян активно участвует в различных песенных конкурсах и регулярно выступает в Екатеринбурге Фото:

Джазовая певица Флора Бичахчян из Екатеринбурга стала участницей отборочного тура песенного конкурса «Евровидение» в Армении. Вместе с 11 претендентами девушка боролась за право представлять страну на международном уровне, но победить ей не удалось. Эфир прошел на Общественном телевидении Армении.

По результатам голосования Флора с песней Prayer заняла восьмое место с 75 баллами. Победителем выбрали певца PARG (Паргев Варданян) — ему присудили 214 баллов. Артист выступит с песней Survivor в полуфинале «Евровидения» в Базеле (Швейцария) в мае. Гранд-финал пройдет 17 мая.

Бичахчян была участницей шоу «Голос» и «Ну-ка, все вместе». В последнем проекте она даже прошла в финал, восхитила Сергея Лазарева, но победителем в итоге не стала.

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Джазовая певица Флора Бичахчян из Екатеринбурга стала участницей отборочного тура песенного конкурса «Евровидение» в Армении. Вместе с 11 претендентами девушка боролась за право представлять страну на международном уровне, но победить ей не удалось. Эфир прошел на Общественном телевидении Армении. По результатам голосования Флора с песней Prayer заняла восьмое место с 75 баллами. Победителем выбрали певца PARG (Паргев Варданян) — ему присудили 214 баллов. Артист выступит с песней Survivor в полуфинале «Евровидения» в Базеле (Швейцария) в мае. Гранд-финал пройдет 17 мая. Бичахчян была участницей шоу «Голос» и «Ну-ка, все вместе». В последнем проекте она даже прошла в финал, восхитила Сергея Лазарева, но победителем в итоге не стала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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