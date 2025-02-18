Появились первые кадры со встречи РФ и США в Эр-Рияде

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала кадры со встречи российских представителей с арабской делегацией в Саудовской Аравии (Эр-Рияде). Ими она поделилась в своем telegram-канале.
На кадрах можно увидеть главу российского международного ведомства Сергея Лаврова, советника президента РФ по внешней политике Юрия Ушакова и главу российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева. Неподалеку от них стоят официальные представители Саудовской Аравии. На кадрах политики находятся на территории дворца Дирия в комплексе Альбасатин.
Переговоры в Саудовской Аравии начались 18 февраля. Трансляцию мероприятия можно будет отслеживать в соцсетях URA.RU. Например VK.
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