В Эр-Рияде пройдут судьбоносные переговоры России и США: где смотреть трансляцию

В Эр-Рияде проходят переговоры России и США по Украине
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В Саудовской Аравии проходят переговоры по Украине
В Саудовской Аравии проходят переговоры по Украине Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

В Саудовской Аравии (Эр-Рияд) 18 февраля проходят переговоры по Украине с участием делегатов из России и США. Где смотреть трансляцию мероприятия и кто будет участвовать от сторон — в материале URA.RU. 

Где следить за переговорами

Переговоры проходят в Саудовской Аравии 18 февраля. Планируется, что за мероприятием будут следить огромное количество человек, так как это первые официальные переговоры по разрешению украинского конфликта с марта 2022 года. Они могут стать судьбоносными. Первые встречи уже идут.

Чтобы не пропустить важные тезисы, рекомендуем следить за трансляцией в соцсетях URA.RU: ВК, Rutube и ОК. Время официального начала мероприятия пока обсуждается.

Участники мероприятия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и советник президента РФ по внешней политике, экс-посол в США Юрий Ушаков уже участвуют в первой серии переговоров по ситуации на Украине с американскими представителями. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев также сообщил, что уже встретился с некоторым членами команды президента США Дональда Трампа.

Согласно публикации Politico, от американской стороны участвуют американский советник по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник президента по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф. Они уже прибыли в Эль-Рияд. 

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В Саудовской Аравии (Эр-Рияд) 18 февраля проходят переговоры по Украине с участием делегатов из России и США. Где смотреть трансляцию мероприятия и кто будет участвовать от сторон — в материале URA.RU.  Где следить за переговорами Переговоры проходят в Саудовской Аравии 18 февраля. Планируется, что за мероприятием будут следить огромное количество человек, так как это первые официальные переговоры по разрешению украинского конфликта с марта 2022 года. Они могут стать судьбоносными. Первые встречи уже идут. Чтобы не пропустить важные тезисы, рекомендуем следить за трансляцией в соцсетях URA.RU: ВК, Rutube и ОК. Время официального начала мероприятия пока обсуждается. Участники мероприятия Министр иностранных дел России Сергей Лавров и советник президента РФ по внешней политике, экс-посол в США Юрий Ушаков уже участвуют в первой серии переговоров по ситуации на Украине с американскими представителями. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев также сообщил, что уже встретился с некоторым членами команды президента США Дональда Трампа. Согласно публикации Politico, от американской стороны участвуют американский советник по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник президента по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф. Они уже прибыли в Эль-Рияд. 
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