В Эр-Рияде пройдут судьбоносные переговоры России и США: где смотреть трансляцию

В Саудовской Аравии (Эр-Рияд) 18 февраля проходят переговоры по Украине с участием делегатов из России и США. Где смотреть трансляцию мероприятия и кто будет участвовать от сторон — в материале URA.RU.
Где следить за переговорами
Переговоры проходят в Саудовской Аравии 18 февраля. Планируется, что за мероприятием будут следить огромное количество человек, так как это первые официальные переговоры по разрешению украинского конфликта с марта 2022 года. Они могут стать судьбоносными. Первые встречи уже идут.
Чтобы не пропустить важные тезисы, рекомендуем следить за трансляцией в соцсетях URA.RU: ВК, Rutube и ОК. Время официального начала мероприятия пока обсуждается.
Участники мероприятия
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и советник президента РФ по внешней политике, экс-посол в США Юрий Ушаков уже участвуют в первой серии переговоров по ситуации на Украине с американскими представителями. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев также сообщил, что уже встретился с некоторым членами команды президента США Дональда Трампа.
Согласно публикации Politico, от американской стороны участвуют американский советник по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник президента по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф. Они уже прибыли в Эль-Рияд.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.