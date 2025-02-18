Фармацевт в Челябинске в лотерею «Русское лото» выиграла приз в два миллиона рублей. Как рассказали в пресс-службе организатора игры, выигрыш женщина потратит на покупку нового жилья.
«Жительница Челябинска Татьяна купила всего один билет 1592-го тиража „Русского лото“. По итогам розыгрыша билет оказался счастливым и принес участнице два миллиона рублей на новую квартиру», — сообщили в офисе «Русского лото».
Женщина сообщила, что участвует в розыгрышах около года, покупая билеты. В очередном тираже приобрела всего один, который оказался выигрышным. Сперва решила, что новость об удаче — шутка мужа. Но совместный просмотр трансляции показал, что реальность превзошла ожидания.
Помимо работы в аптеке, Татьяна увлекается рукоделием, шьет игрушки и валяет из шерсти. Дочь по примеру матери также увлеклась рукоделием.
С 2014 года в России все лотереи являются государственными. Лотерейная деятельность помогает финансировать социально значимые проекты, включая развитие спорта и подготовку спортивного резерва.
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