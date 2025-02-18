Челябинский фармацевт выиграла в лотерею два миллиона рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Выигрышным оказался первый же билет нового тиража
Выигрышным оказался первый же билет нового тиража Фото:

Фармацевт в Челябинске в лотерею «Русское лото» выиграла приз в два миллиона рублей. Как рассказали в пресс-службе организатора игры, выигрыш женщина потратит на покупку нового жилья.

«Жительница Челябинска Татьяна купила всего один билет 1592-го тиража „Русского лото“. По итогам розыгрыша билет оказался счастливым и принес участнице два миллиона рублей на новую квартиру», — сообщили в офисе «Русского лото».

Женщина сообщила, что участвует в розыгрышах около года, покупая билеты. В очередном тираже приобрела всего один, который оказался выигрышным. Сперва решила, что новость об удаче — шутка мужа. Но совместный просмотр трансляции показал, что реальность превзошла ожидания.

Помимо работы в аптеке, Татьяна увлекается рукоделием, шьет игрушки и валяет из шерсти. Дочь по примеру матери также увлеклась рукоделием.

С 2014 года в России все лотереи являются государственными. Лотерейная деятельность помогает финансировать социально значимые проекты, включая развитие спорта и подготовку спортивного резерва.

Фармацевт потратит выигрыш на приобретение квартиры
Фармацевт потратит выигрыш на приобретение квартиры
Фото:

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Фармацевт в Челябинске в лотерею «Русское лото» выиграла приз в два миллиона рублей. Как рассказали в пресс-службе организатора игры, выигрыш женщина потратит на покупку нового жилья. «Жительница Челябинска Татьяна купила всего один билет 1592-го тиража „Русского лото“. По итогам розыгрыша билет оказался счастливым и принес участнице два миллиона рублей на новую квартиру», — сообщили в офисе «Русского лото». Женщина сообщила, что участвует в розыгрышах около года, покупая билеты. В очередном тираже приобрела всего один, который оказался выигрышным. Сперва решила, что новость об удаче — шутка мужа. Но совместный просмотр трансляции показал, что реальность превзошла ожидания. Помимо работы в аптеке, Татьяна увлекается рукоделием, шьет игрушки и валяет из шерсти. Дочь по примеру матери также увлеклась рукоделием. С 2014 года в России все лотереи являются государственными. Лотерейная деятельность помогает финансировать социально значимые проекты, включая развитие спорта и подготовку спортивного резерва.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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