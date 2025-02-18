ВС РФ освободили Ямполовку в ДНР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВС РФ освободили Ямполовку в ДНР
ВС РФ освободили Ямполовку в ДНР Фото:

Российские военные освободили село Ямполовка в ДНР. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Еще до этого военный эксперт Андрей Марочко отмечал, что бойцы РФ вошли на территорию населенного пункта.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск „Запад“ освобожден населенный пункт Ямполовка Донецкой Народной Республики», — сообщает военное ведомство. Сводка о ходе проведения спецоперации за 18 февраля опубликована в telegram-канале Минобороны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военные освободили село Ямполовка в ДНР. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Еще до этого военный эксперт Андрей Марочко отмечал, что бойцы РФ вошли на территорию населенного пункта. «В результате решительных действий подразделений группировки войск „Запад“ освобожден населенный пункт Ямполовка Донецкой Народной Республики», — сообщает военное ведомство. Сводка о ходе проведения спецоперации за 18 февраля опубликована в telegram-канале Минобороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...