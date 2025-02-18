ВС РФ освободили Ямполовку в ДНР
Российские военные освободили село Ямполовка в ДНР. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Еще до этого военный эксперт Андрей Марочко отмечал, что бойцы РФ вошли на территорию населенного пункта.
«В результате решительных действий подразделений группировки войск „Запад“ освобожден населенный пункт Ямполовка Донецкой Народной Республики», — сообщает военное ведомство. Сводка о ходе проведения спецоперации за 18 февраля опубликована в telegram-канале Минобороны.
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