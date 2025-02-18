В «Транснефти» заявили о серьезном ударе ВСУ по нефтеперекачивающей станции

Нефтеперекачивающая станция КТК серьезно пострадала в результате недавней атаки украинских дронов. Об этом сообщили в «Транснефти». Последствия атаки будут устраняться 1,5-2 месяца.
«Ночью 17 февраля в период с 00:22 по 01:55 гражданский промышленный объект международного Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) подвергся атаке... В результате атаки объект получил серьезные повреждения: разрушена крыша, повреждено закрытое распределительное устройство, газотурбинная установка (ГТУ), также поражены кабели и кабельная эстакада, резервуар с водой, уничтожены два трансформатора, фильтры и система пожаротушения ГТУ», — сообщила пресс-служба «Транснефти». Информацию о повреждениях представители компании выложили на своем сайте.
Последствия атаки будут устраняться 1,5-2 месяца, что может привести к снижению прокачки нефти из Казахстана примерно на 30%. В компании также подчеркнули, что восстановление полной функциональности станции КТК будет приоритетной задачей в ближайшие месяцы.
Ранее украинские БПЛА атаковали насосную станцию «Кропоткинскую», что перекачивает в основном нефть американских и европейских компаний через Казахстан. Расположена НПС «Кропоткинская» примерно в 230 км от порта Новороссийск.
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