Здание Речного вокзала в Перми поделили на зал ожидания и музей

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Части здания Речного вокзала вернут первоначальный функционал
Части здания Речного вокзала вернут первоначальный функционал Фото:

В Перми завершились кадастровые работы в здании Речного вокзала. Помещения разделят, чтобы разместить и зал ожидания для пассажиров речных судов, и музейный центр «Россия — моя история», который сейчас занимает все здание. Об этом сообщили в минимущества Пермского края.

«Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края завершил кадастровые работы в отношении объекта культурного наследия „Речной вокзал“. Работы были проведены с целью разделения площадей для приспособления объекта к современному использованию. Часть здания речного вокзала будет использоваться как зал ожидания речного транспорта, а также в качестве культурно-просветительского центра „Россия — моя история“», — говорится на странице министерства в соцсети «ВКонтакте».

Здание Речного вокзала было построено в 1940 году. В 1990-е годы, со спадом речных пассажирских перевозок, вокзал превратили в торговый центр, а затем закрыли. В 2010 году в здании обустроили музей современного искусства «PERMM», который позже переехал. Сейчас здесь расположен исторический парк «Россия — моя история».

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В Перми завершились кадастровые работы в здании Речного вокзала. Помещения разделят, чтобы разместить и зал ожидания для пассажиров речных судов, и музейный центр «Россия — моя история», который сейчас занимает все здание. Об этом сообщили в минимущества Пермского края. «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края завершил кадастровые работы в отношении объекта культурного наследия „Речной вокзал“. Работы были проведены с целью разделения площадей для приспособления объекта к современному использованию. Часть здания речного вокзала будет использоваться как зал ожидания речного транспорта, а также в качестве культурно-просветительского центра „Россия — моя история“», — говорится на странице министерства в соцсети «ВКонтакте». Здание Речного вокзала было построено в 1940 году. В 1990-е годы, со спадом речных пассажирских перевозок, вокзал превратили в торговый центр, а затем закрыли. В 2010 году в здании обустроили музей современного искусства «PERMM», который позже переехал. Сейчас здесь расположен исторический парк «Россия — моя история».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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