Здание Речного вокзала в Перми поделили на зал ожидания и музей

В Перми завершились кадастровые работы в здании Речного вокзала. Помещения разделят, чтобы разместить и зал ожидания для пассажиров речных судов, и музейный центр «Россия — моя история», который сейчас занимает все здание. Об этом сообщили в минимущества Пермского края.
«Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края завершил кадастровые работы в отношении объекта культурного наследия „Речной вокзал“. Работы были проведены с целью разделения площадей для приспособления объекта к современному использованию. Часть здания речного вокзала будет использоваться как зал ожидания речного транспорта, а также в качестве культурно-просветительского центра „Россия — моя история“», — говорится на странице министерства в соцсети «ВКонтакте».
Здание Речного вокзала было построено в 1940 году. В 1990-е годы, со спадом речных пассажирских перевозок, вокзал превратили в торговый центр, а затем закрыли. В 2010 году в здании обустроили музей современного искусства «PERMM», который позже переехал. Сейчас здесь расположен исторический парк «Россия — моя история».
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