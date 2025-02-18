В Петербурге мать избила дочку раскаленной плойкой для волос

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Инцидент стал очередным в серии многолетних побоев
Инцидент стал очередным в серии многолетних побоев Фото:

В Центральном районе Петербурга девочка была жестоко избита собственной матерью. Женщина использовала раскаленную плойку для волос в качестве орудия наказания. Об этом стало известно порталу 78.ru.

«15-летняя девочка попала в больницу после избиения матерью в квартире на улице Маяковского. У несовершеннолетней диагностировали термические ожоги», — пишет telegram-канал «78». Пострадавшая была немедленно госпитализирована, с ожогами различной степени тяжести. Ожоги затронули правую кисть, левый лучезапястный сустав, плечо и предплечье. После оказания необходимой медицинской помощи состояние девочки стабилизировалось, ее отпустили домой.

Инцидент стал очередным в серии многолетних побоев, о чем пострадавшая рассказала врачам. В настоящее время проводится проверка обстоятельств происшествия.

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В Центральном районе Петербурга девочка была жестоко избита собственной матерью. Женщина использовала раскаленную плойку для волос в качестве орудия наказания. Об этом стало известно порталу 78.ru. «15-летняя девочка попала в больницу после избиения матерью в квартире на улице Маяковского. У несовершеннолетней диагностировали термические ожоги», — пишет telegram-канал «78». Пострадавшая была немедленно госпитализирована, с ожогами различной степени тяжести. Ожоги затронули правую кисть, левый лучезапястный сустав, плечо и предплечье. После оказания необходимой медицинской помощи состояние девочки стабилизировалось, ее отпустили домой. Инцидент стал очередным в серии многолетних побоев, о чем пострадавшая рассказала врачам. В настоящее время проводится проверка обстоятельств происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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