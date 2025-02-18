Журналисты узнали, какую еду делили Лавров и Рубио на переговорах

На ланче на российско-американских переговорах в Эр-Рияде подали рыбу и ягненка
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Российских делегатов в Эр-Рияде кормили морепродуктами и ягненком на ланче
Российских делегатов в Эр-Рияде кормили морепродуктами и ягненком на ланче Фото:
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В Саудовской Аравии прошли переговоры России и США, первые за три года

На российско-американских переговорах в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) участникам на ланч предложили морепродукты, рыбу и ягненка. Это следует из меню, которое показали во время трансляции Первого канала.

Для участников переговоров было подготовлено несколько видов блюд. В качестве первого блюда предлагались морепродукты и лосось с оливковым маслом и лимоном. Основными блюдами были филе морского окуня с креветками и зелеными овощами, стейк рибай с овощами, а также ягненок с рисом.

Участникам также были предложены салат из авокадо, различные закуски и сэндвичи на выбор. Завершался обед десертами, включая чизкейк и ассорти из фруктов.

Ранее в Саудовской Аравии прошли переговоры между делегациями из США и РФ. Беседа шла 4,5 часа, передает RT. Украинской стороны на переговорах не было.

В российскую делегацию вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, советник президента Российской Федерации Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Американская делегация состояла из государственного секретаря США Марко Рубио, советника по национальной безопасности Майка Уолтца и специального представителя президента США по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткоффа.

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На российско-американских переговорах в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) участникам на ланч предложили морепродукты, рыбу и ягненка. Это следует из меню, которое показали во время трансляции Первого канала. Для участников переговоров было подготовлено несколько видов блюд. В качестве первого блюда предлагались морепродукты и лосось с оливковым маслом и лимоном. Основными блюдами были филе морского окуня с креветками и зелеными овощами, стейк рибай с овощами, а также ягненок с рисом. Участникам также были предложены салат из авокадо, различные закуски и сэндвичи на выбор. Завершался обед десертами, включая чизкейк и ассорти из фруктов. Ранее в Саудовской Аравии прошли переговоры между делегациями из США и РФ. Беседа шла 4,5 часа, передает RT. Украинской стороны на переговорах не было. В российскую делегацию вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, советник президента Российской Федерации Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Американская делегация состояла из государственного секретаря США Марко Рубио, советника по национальной безопасности Майка Уолтца и специального представителя президента США по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткоффа.
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