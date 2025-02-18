В Перми из-за опасной воды закрыли «Монетку» и гастробар

В Перми судебные приставы опечатали помещение супермаркета «Монетка» на улице Куйбышева, 56а. Магазин закрыли из-за плохого качества воды. Об этом сказано в решении Свердловского суда, копия которого имеется в распоряжении URA.RU.
«Система водоснабжения в магазине „Монетка“ на улице Куйбышева, 56а не отвечает требованиям санитарно-эпидемических правил. Судья постановил назначить наказание в виде административного приостановления деятельности по реализации продуктов питания и иных товаров в магазине на срок 45 суток», — сказано в документах суда.
В мае 2024 года «Новогор-Прикамье» проверил качество воды в здании. Жесткость воды не соответствовала нормам. Кроме того, вода подавалась из скважины, которая находилась во дворе в 30 метрах от септика. Это создает угрозу бактериального загрязнения воды. Решение было вынесено 23 августа 2024 года, но вход в супермаркет до сих пор закрыт. В этом же здании находится гастробар «В люди». Заведение также закрыли в августе 2024 года.
Ранее URA.RU рассказало, что после проверки Роспотребнадзора закрылись магазины «Светофор» в Перми на улице КИМ, 75 и улице Ново-Гайвинская, 44, а также в Кунгуре на улице Просвещения, 1. На несколько дней переставал работать супермаркет на улице Трамвайная, 33. В них обнаружили нарушение санитарных норм. Еще в семи нашли продукты с истекшим сроком годности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!