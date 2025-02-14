Сотни килограммов просрочки и фальшивые продукты: пермский «Светофор» шокировал Россельхознадзор

В Пермском крае выявлены нарушения ветеринарных правил и технических регламентов при реализации продуктов в супермаркетах-дискаунтерах сети «Светофор». Об этом сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
«С 3 февраля 2025 года началась внеплановая проверка 53 магазинов сети „Светофор“ из-за нарушений ветеринарного законодательства. На данный момент проверено 15 магазинов, в 7 из которых (две точки в Перми и по одной в Нытве, Чусовом, Октябрьском, Орде и Култаево) обнаружено 18 видов продукции общим весом 416,1 кг с истекшим сроком годности, без маркировки и ветеринарных документов. Продукция была снята с продажи и помещена на ответхранение до утилизации», — пояснили в ведомстве.
В пяти магазинах отобрали 14 проб продукции для лабораторных исследований. В двух пробах обнаружили ДНК сои в твороге и ДНК курицы в ветчине для завтрака. Это может свидетельствовать о фальсификации: производитель добавил сою в творог для снижения себестоимости, а в ветчине заменил часть мяса на дешевое сырье. Проверка сети «Светофор» приостановлена до завершения исследований. После этого она возобновится.
Россельхознадзор с начала 2025 года проводит выездные проверки в сети «Светофор» на территории Пермского края. «Установлено, что уполномоченные лица не своевременно гасят ветеринарные сопроводительные документы на входящую продукцию — за 2024 год не погашено 2880 ВСД. Оформляют ветдокументы на продукцию, на которую не имеют права оформлять. Кроме этого, имеются факты оформления документов на корма для животных с истекшим сроком годности. В реализацию поступала молочная продукция масло сладко — сливочное несоленое „Традиционное“ без оформленной декларации о соответствии на ее производство», — отметили в ведомстве.
Ранее URA.RU рассказало, что судебные приставы закрыли магазины «Светофор» в Перми на улице КИМ, 75 и в Кунгуре на улице Просвещения, 1. Деятельность торговых точек приостановили после проверок Роспотребнадзора. В магазинах были нарушены санитарные нормы. Кроме этого, на два дня закрывали магазин на улице Трамвайная, 33 в Перми. По данным СМИ, его открыли, но с полок убрали все продукты питания. Также закрылся магазин сети «Светофор» в микрорайоне Гайва на улице Ново-Гайвинская, 44.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!