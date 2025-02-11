В Перми закрылся магазин сети «Светофор» в микрорайоне Гайва на улице Ново-Гайвинская, 44. Об этом сказано в объявлении на двери супермаркета.
«Магазин закрыт. Торговые точки на улице Гайвинская и Менжинского работают в штатном режиме. У них не было проверки Роспотребнадзора», — сказано в объявлении. Вход в здание опечатан.
Ранее URA.RU рассказало, что судебные приставы закрыли магазины «Светофор» в Перми на улице КИМ, 75 и в Кунгуре на улице Просвещения, 1. Деятельность торговых точек приостановили после проверок Роспотребнадзора. В магазинах были нарушены санитарные нормы. Кроме этого, на два дня закрывали магазин на улице Трамвайная, 33 в Перми. По данным СМИ, его открыли, но с полок убрали все продукты питания.
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