11 февраля 2025

В Перми в микрорайоне Гайва закрыли магазин «Светофор». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вход в магазин опечатан
Вход в магазин опечатан Фото:

В Перми закрылся магазин сети «Светофор» в микрорайоне Гайва на улице Ново-Гайвинская, 44. Об этом сказано в объявлении на двери супермаркета.

«Магазин закрыт. Торговые точки на улице Гайвинская и Менжинского работают в штатном режиме. У них не было проверки Роспотребнадзора», — сказано в объявлении. Вход в здание опечатан.

Ранее URA.RU рассказало, что судебные приставы закрыли магазины «Светофор» в Перми на улице КИМ, 75 и в Кунгуре на улице Просвещения, 1. Деятельность торговых точек приостановили после проверок Роспотребнадзора. В магазинах были нарушены санитарные нормы. Кроме этого, на два дня закрывали магазин на улице Трамвайная, 33 в Перми. По данным СМИ, его открыли, но с полок убрали все продукты питания.

Магазин на Ново-Гайвинской стал третьим супермаркетом сети в крае, который не прошел проверки
Магазин на Ново-Гайвинской стал третьим супермаркетом сети в крае, который не прошел проверки
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми закрылся магазин сети «Светофор» в микрорайоне Гайва на улице Ново-Гайвинская, 44. Об этом сказано в объявлении на двери супермаркета. «Магазин закрыт. Торговые точки на улице Гайвинская и Менжинского работают в штатном режиме. У них не было проверки Роспотребнадзора», — сказано в объявлении. Вход в здание опечатан. Ранее URA.RU рассказало, что судебные приставы закрыли магазины «Светофор» в Перми на улице КИМ, 75 и в Кунгуре на улице Просвещения, 1. Деятельность торговых точек приостановили после проверок Роспотребнадзора. В магазинах были нарушены санитарные нормы. Кроме этого, на два дня закрывали магазин на улице Трамвайная, 33 в Перми. По данным СМИ, его открыли, но с полок убрали все продукты питания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...