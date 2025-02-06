06 февраля 2025

В Пермском крае закрылись еще два магазина «Светофор»

© Служба новостей «URA.RU»
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Супермаркеты не прошли проверки
Супермаркеты не прошли проверки Фото:

Суд закрыл два супермаркета сети «Светофор» в Пермском крае. Речь о магазине в Кунгуре на улице Просвещения, 1 и в Перми на улице КИМ, 75. В торговых залах нашли нарушение санитарных норм, сказано на сайте краевых судебных приставов.

«Суд приостановил деятельность магазина в Перми на 30 суток, а в Кунгуре — на 90 суток. Кассы и двери были опечатаны», — сказано в сообщении.

Магазины закрыли по итогам проверки Роспотребнадзора. Оказалось, что в зонах фасовки продуктов были мойки только с холодной водой, непереработанную продукцию упаковывали вместе с готовой, на стенах и полках обнаружили сколы и дефекты. По мнению суда, эти нарушения могут стать причиной распространения кишечных инфекций и массового отравления.

Это не первые магазины в крае, которые закрыли. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми не прошел проверку Роспотребнадзора «Светофор» на улице Трамвайная, 33.

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Суд закрыл два супермаркета сети «Светофор» в Пермском крае. Речь о магазине в Кунгуре на улице Просвещения, 1 и в Перми на улице КИМ, 75. В торговых залах нашли нарушение санитарных норм, сказано на сайте краевых судебных приставов. «Суд приостановил деятельность магазина в Перми на 30 суток, а в Кунгуре — на 90 суток. Кассы и двери были опечатаны», — сказано в сообщении. Магазины закрыли по итогам проверки Роспотребнадзора. Оказалось, что в зонах фасовки продуктов были мойки только с холодной водой, непереработанную продукцию упаковывали вместе с готовой, на стенах и полках обнаружили сколы и дефекты. По мнению суда, эти нарушения могут стать причиной распространения кишечных инфекций и массового отравления. Это не первые магазины в крае, которые закрыли. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми не прошел проверку Роспотребнадзора «Светофор» на улице Трамвайная, 33.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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