В Перми временно закрылся супермаркет «Светофор». Речь идет о торговой точке на улице Трамвайная, 33. Магазин не работает с 4 по 6 февраля, сказано в объявлении на входе.
«Магазин „Светофор“ с 4 по 6 февраля 2025 года не работает по техническим причинам», — сказано в сообщении. Один сотрудник магазина сообщил корреспонденту агентства, что супермаркет не прошел проверку Роспотребнадзора. По словам другого, магазин закрыли на ремонт.
Корреспондент агентства посетил другие магазины сети в Перми. Сотрудники торговой точки на Маршрутной, 9 сообщили, что проверку Роспотребнадзора они успешно прошли и магазин продолжает работать. Также открыты «Светофоры» на улицах Хлебозаводская, 21, Рязанская, 105, Юрша, 1в и шоссе Космонавтов, 90а. По словам продавцов магазинов на улицах КИМ, 75 и Васильева, 37, ведомство еще не закончило проверять торговую сеть, но сотрудники надеются на лучшее. При этом визиты Роспотребнадзора — не единственная проблема супермаркетов. Продавцы отмечают серьезный дефицит кадров. URA.RU направило запрос в Роспотребнадзор. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU рассказало, что Роспотребнадзор начал проверять магазины «Светофор» по всей России. В начале февраля 2025 года ведомство закрыло супермаркеты в Екатеринбурге и Тюмени.
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