Лавров: переговоры с США были очень полезными

Переговоры с США были «очень полезными». Такое мнение высказал глава МИД России Сергей Лавров. Он также заявил, что во время беседы стороны попытались понять позиции друг друга.
«Разговор был очень полезный, мы не просто слушали, но и слышали друг друга», — подчеркнул Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Эр-Рияде. URA.RU ведет прямую трансляцию в соцсети «ВКонтакте».
По словам Лаврова, обе стороны признали важность поддержания профессионального диалога и стремления к взаимопониманию, несмотря на различия в национальных интересах. Он также высказал мнение, что американская сторона стала лучше понимать позицию РФ, заявив, что делегаты выразили готовность вести и поддерживать профессиональный диалог в любой ситуации.
Ранее в Саудовской Аравии прошли приговоры между представителями РФ и США. Темами обсуждения стали двухсторонние отношения и ситуация на Украине. Беседа шла почти пять часов.
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