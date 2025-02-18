Лавров заявил, что США предлагали ввести мораторий на атаки по РФ и Украине

Лавров отметил, что Россия никогда не подвергала опасности местное население Украины
новость из сюжетаПереговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Американская делегация на переговорах с российской в Саудовской Аравии предлагала ввести специальный мораторий на атаки по энергетическим объектам РФ и Украины. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Нужно ввести мораторий на атаки по энергетическим объектам по РФ и Украине. Это обсуждали с США. Мы никогда не подвергали опасности мирное население», — заявил Лавров. Прямую трансляцию пресс-конференции ведет URA.RU в соцсети «ВКонтакте».
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