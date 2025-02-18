Лавров заявил, что США предлагали ввести мораторий на атаки по РФ и Украине

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Лавров отметил, что Россия никогда не подвергала опасности местное население Украины
Лавров отметил, что Россия никогда не подвергала опасности местное население Украины Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Американская делегация на переговорах с российской в Саудовской Аравии предлагала ввести специальный мораторий на атаки по энергетическим объектам РФ и Украины. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 

«Нужно ввести мораторий на атаки по энергетическим объектам по РФ и Украине. Это обсуждали с США. Мы никогда не подвергали опасности мирное население», — заявил Лавров. Прямую трансляцию пресс-конференции ведет URA.RU в соцсети «ВКонтакте». 

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Американская делегация на переговорах с российской в Саудовской Аравии предлагала ввести специальный мораторий на атаки по энергетическим объектам РФ и Украины. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.  «Нужно ввести мораторий на атаки по энергетическим объектам по РФ и Украине. Это обсуждали с США. Мы никогда не подвергали опасности мирное население», — заявил Лавров. Прямую трансляцию пресс-конференции ведет URA.RU в соцсети «ВКонтакте». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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