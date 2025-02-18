Украинского лидера Владимира Зеленского необходимо урезонить. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Насчет того, чем вызвана очередная выходка с нападением на энергетическую структуру Казахстана... Кто отдал этот приказ в Киеве? Это должно привести к тому, что этого человека [Зеленского] нужно урезонить», — сказал Лавров, комментируя недавнее нападение ВСУ на нефтеперерабатывающую станцию в Казахстане. URA.RU вело прямую трансляцию в соцсети «ВКонтакте».
18 февраля стало известно об атаке БПЛА на нефтеперекачивающую станция КТК. По оценкам, последствия украинской атаки будут устраняться около двух месяцев. Ожидается, что это приведет к снижению прокачки нефти из Казахстана примерно на 30%.
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