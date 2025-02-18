Лавров раскрыл главную ошибку Байдена по Украине

Одной из крупнейших ошибок администрации президента США Джо Байдена в контексте ситуации на Украине стал разговор об отправке миротворцев. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Одна из крупнейших ошибок Байдена — это разговор об отправке миротворцев на Украину», — заявил Лавров, отметив, что заявления бывшего президента США неприемлемы для РФ. Об это он сообщил на пресс-конференции по итогам встречи в Эр-Рияде, трансляцию которой URA.RU вело в соцсети «ВКонтакте».
«Мы объяснили, что введение войск из стран НАТО под флагом ЕС или национального флага ничего не меняет, это неприемлемо», — подчеркнул глава российского МИДа. Он также добавил, что такие действия являются прямой угрозой для России.
Ранее в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошли приговоры между представителями РФ и США. Темами обсуждения стали двухсторонние отношения и ситуация на Украине. Российскую сторону представляли Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.