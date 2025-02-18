Лавров раскрыл главную ошибку Байдена по Украине

Лавров: Байден допустил крупнейшую ошибку заговорив о вводе миротворцев в Киев
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Разговоры Байдена о вводе на Украину миротворцев стали его крупнейшей ошибкой, заявил Лавров
Разговоры Байдена о вводе на Украину миротворцев стали его крупнейшей ошибкой, заявил Лавров Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Одной из крупнейших ошибок администрации президента США Джо Байдена в контексте ситуации на Украине стал разговор об отправке миротворцев. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Одна из крупнейших ошибок Байдена — это разговор об отправке миротворцев на Украину», — заявил Лавров, отметив, что заявления бывшего президента США неприемлемы для РФ. Об это он сообщил на пресс-конференции по итогам встречи в Эр-Рияде, трансляцию которой URA.RU вело в соцсети «ВКонтакте».

«Мы объяснили, что введение войск из стран НАТО под флагом ЕС или национального флага ничего не меняет, это неприемлемо», — подчеркнул глава российского МИДа. Он также добавил, что такие действия являются прямой угрозой для России.

Ранее в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошли приговоры между представителями РФ и США. Темами обсуждения стали двухсторонние отношения и ситуация на Украине. Российскую сторону представляли Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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Одной из крупнейших ошибок администрации президента США Джо Байдена в контексте ситуации на Украине стал разговор об отправке миротворцев. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Одна из крупнейших ошибок Байдена — это разговор об отправке миротворцев на Украину», — заявил Лавров, отметив, что заявления бывшего президента США неприемлемы для РФ. Об это он сообщил на пресс-конференции по итогам встречи в Эр-Рияде, трансляцию которой URA.RU вело в соцсети «ВКонтакте». «Мы объяснили, что введение войск из стран НАТО под флагом ЕС или национального флага ничего не меняет, это неприемлемо», — подчеркнул глава российского МИДа. Он также добавил, что такие действия являются прямой угрозой для России. Ранее в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошли приговоры между представителями РФ и США. Темами обсуждения стали двухсторонние отношения и ситуация на Украине. Российскую сторону представляли Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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