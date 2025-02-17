Мэр из ХМАО, ставший фигурантом уголовного дела за избиение, сохранил должность

Глава поселка Тундрино в ХМАО Сергей Начинов продолжает исполнять обязанности мэра, несмотря на уголовное дело, возбужденное против него за избиение сотрудника мэрии Сургутского района. В администрации поселения URA.RU заявили, что это не влияет на его профессиональную деятельность.
«Только требование органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами, либо судебное постановление может стать основанием для отстранения его от работы. Таких решений в отношении Сергея Валерьевича не поступало», — пояснили в мэрии Тундрино.
Источник URA.RU в силовых структурах рассказал, что Следственный комитет в скором времени передаст дело в суд. В пресс-службу СУ СК по ХМАО направлен запрос, ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что Начинов участвовал в драке в 2023 году, где вместе с Дмитрием Вершининым избил коллегу последнего. Их конфликт начался из-за отказа сотрудника отправить письмо для поиска участников СВО. После словесной перепалки ситуация переросла в потасовку, в ходе которой Начинов нанес удары по лицу и телу пострадавшего.
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