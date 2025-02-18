На Ямале предложили регистрировать браки у подножия горы Рай-Из

В окружном ЗАГСе Ямала объявили о возможности зарегистрировать семейные узы у подножия горы Рай-Из. Принять участие в массовом восхождении «Движение вверх» женихи с невестами смогут 5 апреля.
«У ямальцев и не ямальцев есть возможность зарегистрировать брак у подножия горы Рай-Из. Пятого апреля в рамках участия в массовом восхождении „Движение вверх“ будет организована площадка для проведения церемонии бракосочетания», — сообщает telegram-канал «Служба ЗАГС ЯНАО».
Обращаться за получением этой услуги необходимо заранее — в отдел ЗАГС Лабытнанги. Заявление можно подать через «Госуслуги».
Ранее жителям ЯНАО предлагали сыграть свадьбу в День оленевода. Подавать заявление о выездной регистрации нужно за месяц.
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