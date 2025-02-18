Зима вернулась на Черноморское побережье, и Краснодарский край столкнулся с резким ухудшением погодных условий. В горном кластере Сочи снег идет уже вторые сутки, образуя сугробы высотой до 1,5 метра. Это создало трудности для туристов, которые стремятся насладиться лыжным отдыхом в Красной Поляне, они не могут воспользоваться трассами. Что происходит в регионе — в фоторепортаже URA.RU.
Из-за налипания снега на провода без электричества остались жители сел Чвижепсе и Медовеевка. Энергетики оперативно подключили жилые дома к альтернативным источникам и начали устранять аварии. Несмотря на сложные погодные условия, общественный транспорт продолжает работать без перебоев, обеспечивая проезд ко всем социальным объектам, включая школы и детские сады.
В горах Сочи сохраняется лавиноопасная ситуация на высотах свыше 500 метров, и туристов призывают быть внимательными. По прогнозам, снегопад продлится до конца дня.
Специалисты работают над устранением последствий стихии: поначалу в расчистке завалов было задействовано 30 единиц техники, позже количество техники на дорогах увеличилось до 143 единиц, около двухсот человек задействованы в уборке снежных завалов. За сутки было использовано почти тысяча тонн противогололедных материалов.
В ночь с 17 на 18 февраля и на протяжении всего дня 18 февраля в Адлерском районе проводились интенсивные работы по очистке снега с муниципальных дорог и тротуаров. В Краснополянском поселковом округе особое внимание уделяется дорогам и тротуарным дорожкам, которые ведут к объектам социального значения. Работы по удалению снега были организованы на улицах Турчинского, Заповедная, Ачишховская, Волоколамская, Гаражная, Березовая и Эстонская, а также на маршрутах, используемых общественным транспортом.
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