Сочи завалило снегом, села в горах отрезаны от жизни: что происходит в регионе. Фоторепортаж

Для расчистки дорог в Сочи задействовали несколько десятков единиц техники
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сочи накрыл cнегопад
Сочи накрыл cнегопад Фото:

Зима вернулась на Черноморское побережье, и Краснодарский край столкнулся с резким ухудшением погодных условий. В горном кластере Сочи снег идет уже вторые сутки, образуя сугробы высотой до 1,5 метра. Это создало трудности для туристов, которые стремятся насладиться лыжным отдыхом в Красной Поляне, они не могут воспользоваться трассами. Что происходит в регионе — в фоторепортаже URA.RU.

Из-за налипания снега на провода без электричества остались жители сел Чвижепсе и Медовеевка. Энергетики оперативно подключили жилые дома к альтернативным источникам и начали устранять аварии. Несмотря на сложные погодные условия, общественный транспорт продолжает работать без перебоев, обеспечивая проезд ко всем социальным объектам, включая школы и детские сады.

В горах Сочи сохраняется лавиноопасная ситуация на высотах свыше 500 метров, и туристов призывают быть внимательными. По прогнозам, снегопад продлится до конца дня.

Специалисты работают над устранением последствий стихии: поначалу в расчистке завалов было задействовано 30 единиц техники, позже количество техники на дорогах увеличилось до 143 единиц, около двухсот человек задействованы в уборке снежных завалов. За сутки было использовано почти тысяча тонн противогололедных материалов.

В ночь с 17 на 18 февраля и на протяжении всего дня 18 февраля в Адлерском районе проводились интенсивные работы по очистке снега с муниципальных дорог и тротуаров. В Краснополянском поселковом округе особое внимание уделяется дорогам и тротуарным дорожкам, которые ведут к объектам социального значения. Работы по удалению снега были организованы на улицах Турчинского, Заповедная, Ачишховская, Волоколамская, Гаражная, Березовая и Эстонская, а также на маршрутах, используемых общественным транспортом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Зима вернулась на Черноморское побережье, и Краснодарский край столкнулся с резким ухудшением погодных условий. В горном кластере Сочи снег идет уже вторые сутки, образуя сугробы высотой до 1,5 метра. Это создало трудности для туристов, которые стремятся насладиться лыжным отдыхом в Красной Поляне, они не могут воспользоваться трассами. Что происходит в регионе — в фоторепортаже URA.RU. Из-за налипания снега на провода без электричества остались жители сел Чвижепсе и Медовеевка. Энергетики оперативно подключили жилые дома к альтернативным источникам и начали устранять аварии. Несмотря на сложные погодные условия, общественный транспорт продолжает работать без перебоев, обеспечивая проезд ко всем социальным объектам, включая школы и детские сады. В горах Сочи сохраняется лавиноопасная ситуация на высотах свыше 500 метров, и туристов призывают быть внимательными. По прогнозам, снегопад продлится до конца дня. Специалисты работают над устранением последствий стихии: поначалу в расчистке завалов было задействовано 30 единиц техники, позже количество техники на дорогах увеличилось до 143 единиц, около двухсот человек задействованы в уборке снежных завалов. За сутки было использовано почти тысяча тонн противогололедных материалов. В ночь с 17 на 18 февраля и на протяжении всего дня 18 февраля в Адлерском районе проводились интенсивные работы по очистке снега с муниципальных дорог и тротуаров. В Краснополянском поселковом округе особое внимание уделяется дорогам и тротуарным дорожкам, которые ведут к объектам социального значения. Работы по удалению снега были организованы на улицах Турчинского, Заповедная, Ачишховская, Волоколамская, Гаражная, Березовая и Эстонская, а также на маршрутах, используемых общественным транспортом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...