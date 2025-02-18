Под Екатеринбургом продают коттедж с футбольным полем почти за сотню миллионов. Фото

Под Первоуральском продают дом из бруса с мини-футбольным полем за 95 млн рублей

19 февраля 2025 в 05:25 Размер текста - 17 +

В коттедже установлены панорамные окна (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В селе Новоалексеевское между Екатеринбургом и Первоуральском продают коттедж со своим мини-футбольным полем за 95 миллионов рублей. Участок площадью 22 сотки с домом на 410 квадратных метров выставили на продажу из-за переезда. Объявление появилось на сайте «Авито». «Продaeтся нoвый коттeдж в селе Нoвоaлексeевскоe плoщaдью 410 квaдpaтныx мeтров. Год постpойки — 2023-й. Поcтрoeн из клeeнoгo бpуса, полнoстью мeблиpoван и дорoгo и качecтвeнно отделaн. Учacтoк cостaвляeт 22 сотки, покpыт рremium рулонным гaзoнoм, с acфaльтовыми дорoжками, уличным oсвещением и забором. На территории есть мини-футбольное поле, зеленые насаждения, плодовые деревья, большие ели и новогодняя елка», — написано в объявлении. По словам продавца, дом строился для себя, но переезд в другой город вынудил выставить его на продажу. Во дворе коттеджа имеется детская зона и барбекю, система автополива, двухэтажная баня площадью 72 кв. м. с мебелью, кухней и двумя гостевыми комнатами. В главном доме есть панорамные окна и высокие потолки, достигающие восьми метров в гостиной. На втором этаже мастер-спальню оборудовали гардеробом и балконом. Собственный балкон также построили в одной из детских комнат. Еще имеется зона отдыха с бильярдным столом. На первом этаже есть кабинет и детская игровая комната. Стоимость одного кв. м. — 231 707 рублей. сайт «Авито» Фото: сайт «Авито» Фото: сайт «Авито» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Новоалексеевское между Екатеринбургом и Первоуральском продают коттедж со своим мини-футбольным полем за 95 миллионов рублей. Участок площадью 22 сотки с домом на 410 квадратных метров выставили на продажу из-за переезда. Объявление появилось на сайте «Авито». «Продaeтся нoвый коттeдж в селе Нoвоaлексeевскоe плoщaдью 410 квaдpaтныx мeтров. Год постpойки — 2023-й. Поcтрoeн из клeeнoгo бpуса, полнoстью мeблиpoван и дорoгo и качecтвeнно отделaн. Учacтoк cостaвляeт 22 сотки, покpыт рremium рулонным гaзoнoм, с acфaльтовыми дорoжками, уличным oсвещением и забором. На территории есть мини-футбольное поле, зеленые насаждения, плодовые деревья, большие ели и новогодняя елка», — написано в объявлении. По словам продавца, дом строился для себя, но переезд в другой город вынудил выставить его на продажу. Во дворе коттеджа имеется детская зона и барбекю, система автополива, двухэтажная баня площадью 72 кв. м. с мебелью, кухней и двумя гостевыми комнатами. В главном доме есть панорамные окна и высокие потолки, достигающие восьми метров в гостиной. На втором этаже мастер-спальню оборудовали гардеробом и балконом. Собственный балкон также построили в одной из детских комнат. Еще имеется зона отдыха с бильярдным столом. На первом этаже есть кабинет и детская игровая комната. Стоимость одного кв. м. — 231 707 рублей.