18 февраля 2025

Под Екатеринбургом продают коттедж с футбольным полем почти за сотню миллионов. Фото

Под Первоуральском продают дом из бруса с мини-футбольным полем за 95 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Максима Решетникова на горнолыжный курорт Солнечная долина. Челябинск, курорт, коттедж, солнечная долина
В коттедже установлены панорамные окна (архивное фото) Фото:

В селе Новоалексеевское между Екатеринбургом и Первоуральском продают коттедж со своим мини-футбольным полем за 95 миллионов рублей. Участок площадью 22 сотки с домом на 410 квадратных метров выставили на продажу из-за переезда. Объявление появилось на сайте «Авито».

«Продaeтся нoвый коттeдж в селе Нoвоaлексeевскоe плoщaдью 410 квaдpaтныx мeтров. Год постpойки — 2023-й. Поcтрoeн из клeeнoгo бpуса, полнoстью мeблиpoван и дорoгo и качecтвeнно отделaн. Учacтoк cостaвляeт 22 сотки, покpыт рremium рулонным гaзoнoм, с acфaльтовыми дорoжками, уличным oсвещением и забором. На территории есть мини-футбольное поле, зеленые насаждения, плодовые деревья, большие ели и новогодняя елка», — написано в объявлении.

По словам продавца, дом строился для себя, но переезд в другой город вынудил выставить его на продажу. Во дворе коттеджа имеется детская зона и барбекю, система автополива, двухэтажная баня площадью 72 кв. м. с мебелью, кухней и двумя гостевыми комнатами.

В главном доме есть панорамные окна и высокие потолки, достигающие восьми метров в гостиной. На втором этаже мастер-спальню оборудовали гардеробом и балконом. Собственный балкон также построили в одной из детских комнат. Еще имеется зона отдыха с бильярдным столом. На первом этаже есть кабинет и детская игровая комната. Стоимость одного кв. м. — 231 707 рублей.

Фото:
Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В селе Новоалексеевское между Екатеринбургом и Первоуральском продают коттедж со своим мини-футбольным полем за 95 миллионов рублей. Участок площадью 22 сотки с домом на 410 квадратных метров выставили на продажу из-за переезда. Объявление появилось на сайте «Авито». «Продaeтся нoвый коттeдж в селе Нoвоaлексeевскоe плoщaдью 410 квaдpaтныx мeтров. Год постpойки — 2023-й. Поcтрoeн из клeeнoгo бpуса, полнoстью мeблиpoван и дорoгo и качecтвeнно отделaн. Учacтoк cостaвляeт 22 сотки, покpыт рremium рулонным гaзoнoм, с acфaльтовыми дорoжками, уличным oсвещением и забором. На территории есть мини-футбольное поле, зеленые насаждения, плодовые деревья, большие ели и новогодняя елка», — написано в объявлении. По словам продавца, дом строился для себя, но переезд в другой город вынудил выставить его на продажу. Во дворе коттеджа имеется детская зона и барбекю, система автополива, двухэтажная баня площадью 72 кв. м. с мебелью, кухней и двумя гостевыми комнатами. В главном доме есть панорамные окна и высокие потолки, достигающие восьми метров в гостиной. На втором этаже мастер-спальню оборудовали гардеробом и балконом. Собственный балкон также построили в одной из детских комнат. Еще имеется зона отдыха с бильярдным столом. На первом этаже есть кабинет и детская игровая комната. Стоимость одного кв. м. — 231 707 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...