Российские военные из группировки «Север» освободили мирных жителей, которых ВСУ удерживали в подвале. Все происходило в приграничном районе Курской области во время наступления ВС РФ. Об этом сообщил российский разведчик с позывным Гера.
«Украинцы издевались над гражданскими, пугали их гранатами, что убьют. <...> ВСУ пытались ими [мирными] прикрываться», — рассказал боец РФ. Его сообщение передает Минобороны РФ. Гера уточнил, что ВСУ также заставляли гражданских готовить для них еду под страхом смерти.
По его словам, именно тот факт, что ВСУ прикрывались гражданскими, вызвал трудности при освобождении территории от противника. «Мы боялись навредить мирным жителям, действовали по обстановке», — подытожил российский разведчик.
Кроме того, рядом с местом захвата противника были найдены дополнительные предметы, указывающие на присутствие ВСУ в Курской области. Они включали в себя лодку для переправы через реку, газовый баллон, плитку, патроны для автомата Калашникова, батареи для FPV-дронов.
На днях председатель комиссия Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов призвал классифицировать действия ВСУ в Курской области против мирного населения как геноцид. Он привел в пример случаи, когда украинские бойцы убивали людей, которые пытались эвакуироваться из региона.
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