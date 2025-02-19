Дмитриев анонсировал совместные проекты РФ и США в Арктике

Россия и США, во время переговоров в Саудовской Аравии (Эр-Рияде), обсудили возможность сотрудничества по энергетическим проектам в Арктике. Об этом американским журналистам рассказал руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Это было скорее общее обсуждение — может быть, совместные проекты в Арктике. Мы конкретно обсуждали Арктику», — отметил Дмитриев в разговоре с Politico. До этого он отмечал, что прогресс в экономических отношениях между Россией и США может наступить в течение ближайших двух-трех месяцев.
Он также добавил, что нефтяные компании из США могут вернуться в Россию в какой-то момент. По словам Дмитриева, переговоры в Эр-Рияде не следует рассматривать как полную перезагрузку отношений Москвы и Вашингтона, но они могут стать шагом к улучшению взаимодействия.
Переговоры в Саудовской Аравии, где встретились делегаты из РФ и США, прошли накануне. В основной участники встречи затрагивали общие отношения между странами, также затрагивая вопрос разрешения украинского конфликта. URA.RU проводило онлайн-трансляцию.
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