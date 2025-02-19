Дмитриев анонсировал совместные проекты РФ и США в Арктике

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США и Россия будут развивать совместные проекты в Арктике, подчеркнул Кирилл Дмитриев
США и Россия будут развивать совместные проекты в Арктике, подчеркнул Кирилл Дмитриев Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Россия и США, во время переговоров в Саудовской Аравии (Эр-Рияде), обсудили возможность сотрудничества по энергетическим проектам в Арктике. Об этом американским журналистам рассказал руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. 

«Это было скорее общее обсуждение — может быть, совместные проекты в Арктике. Мы конкретно обсуждали Арктику», — отметил Дмитриев в разговоре с Politico. До этого он отмечал, что прогресс в экономических отношениях между Россией и США может наступить в течение ближайших двух-трех месяцев.

Он также добавил, что нефтяные компании из США могут вернуться в Россию в какой-то момент. По словам Дмитриева, переговоры в Эр-Рияде не следует рассматривать как полную перезагрузку отношений Москвы и Вашингтона, но они могут стать шагом к улучшению взаимодействия. 

Переговоры в Саудовской Аравии, где встретились делегаты из РФ и США, прошли накануне. В основной участники встречи затрагивали общие отношения между странами, также затрагивая вопрос разрешения украинского конфликта. URA.RU проводило онлайн-трансляцию.

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Россия и США, во время переговоров в Саудовской Аравии (Эр-Рияде), обсудили возможность сотрудничества по энергетическим проектам в Арктике. Об этом американским журналистам рассказал руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.  «Это было скорее общее обсуждение — может быть, совместные проекты в Арктике. Мы конкретно обсуждали Арктику», — отметил Дмитриев в разговоре с Politico. До этого он отмечал, что прогресс в экономических отношениях между Россией и США может наступить в течение ближайших двух-трех месяцев. Он также добавил, что нефтяные компании из США могут вернуться в Россию в какой-то момент. По словам Дмитриева, переговоры в Эр-Рияде не следует рассматривать как полную перезагрузку отношений Москвы и Вашингтона, но они могут стать шагом к улучшению взаимодействия.  Переговоры в Саудовской Аравии, где встретились делегаты из РФ и США, прошли накануне. В основной участники встречи затрагивали общие отношения между странами, также затрагивая вопрос разрешения украинского конфликта. URA.RU проводило онлайн-трансляцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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