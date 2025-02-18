18 февраля 2025

Водитель самосвала оставил без электричества жителей Салехарда

© Служба новостей «URA.RU»
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В Салехарде водитель самосвала оставил районы без электричества
В Салехарде водитель самосвала оставил районы без электричества Фото:

В Салехарде водитель самосвала с поднятым кузовом оставил жителей Ангальского мыса без электричества. Аварию устранят в течение двух часов, сообщает пресс-служба мэрии.

«В 09:40 минут поступило сообщение диспетчера „Энерго-Газ-Ноябрьск“: в районе улицы Ангальский Мыс (промзона) самосвал с открытым кузовом повредил линию. Под отключение попали улица Ангальский Мыс (промзона) — 19 домов, в которых проживают 98 человек», — сообщает пресс-служба мэрии в telegram-канале.

На место выехали профильные специалисты. На ликвидацию аварии потребуется около двух часов.

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В Салехарде водитель самосвала с поднятым кузовом оставил жителей Ангальского мыса без электричества. Аварию устранят в течение двух часов, сообщает пресс-служба мэрии. «В 09:40 минут поступило сообщение диспетчера „Энерго-Газ-Ноябрьск“: в районе улицы Ангальский Мыс (промзона) самосвал с открытым кузовом повредил линию. Под отключение попали улица Ангальский Мыс (промзона) — 19 домов, в которых проживают 98 человек», — сообщает пресс-служба мэрии в telegram-канале. На место выехали профильные специалисты. На ликвидацию аварии потребуется около двух часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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