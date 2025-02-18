Водитель самосвала оставил без электричества жителей Салехарда

В Салехарде водитель самосвала оставил районы без электричества
В Салехарде водитель самосвала с поднятым кузовом оставил жителей Ангальского мыса без электричества. Аварию устранят в течение двух часов, сообщает пресс-служба мэрии.
«В 09:40 минут поступило сообщение диспетчера „Энерго-Газ-Ноябрьск“: в районе улицы Ангальский Мыс (промзона) самосвал с открытым кузовом повредил линию. Под отключение попали улица Ангальский Мыс (промзона) — 19 домов, в которых проживают 98 человек», — сообщает пресс-служба мэрии в telegram-канале.
На место выехали профильные специалисты. На ликвидацию аварии потребуется около двух часов.
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